Trabajadoras sexuales "se mudan" de esquinas a redes sociales

Brenda tuvo que quitarse de una las esquinas en la zona centro de Tapachula y dejó de ofrecer sus servicios sexuales. La clientela, según relata la cortesana, bajó considerablemente por la pandemia del Covid, incluso pasaba noches que ningún hombre se acercaba para contratarla por una hora.

Así que tuvo que ingeniárselas y se mudó a las redes sociales como Twitter y Facebook, donde ahora ofrece pasar un buen tiempo con quienes la contraten.

Para la damisela la pandemia ha afectado fuerte a su labor y la de decenas de sus compañeras que desde hace años han mantenido su “cartera” de clientes en Tapachula.

“Muchas veces mis clientes ya sabían dónde encontrarme, pero cuando se dio el pico de contagios ya no me buscaban y también dejé de generar ingresos, así que también me dio miedo contagiarme del virus, por eso me tuve que ir a casa”, relató.

Cuando se percató que la pandemia había cedido y las personas comenzaron a salir a las calles, sus clientes la empezaron a contactar pro WhatsApp y entonces ideó anunciarse en redes sociales.

“Al principio ha sido complicado pero me doy cuenta que si la gente no obtiene lo que quiere como habitualmente lo conseguían, lo buscan en aplicaciones y en internet, así hay gente que compra el súper o ropa y otras cosas, entonces por qué no ofrecer este servicio sexual de forma trivial primero para concertar citas”, explicó.

Aunque sus clientes han bajado, Brenda no se desanima y mantiene un promedio regular de ingresos, lo que le ha permitido subsistir al igual que a sus compañeras.

“Ahora no nos pasan a recoger a los sitios o esquinas donde habitualmente nos encontraban, ahora nos quedamos de ver en los moteles donde nosotras nos sentimos seguras, de cierta forma es más seguro por nuestra integridad y nuestra salud”, concluye.

Al menos una veintena de trabajadores sexuales han implementado este método que resulta ortodoxo y rápido para agendar citas, pero la intención de todas ellas es regresar al terreno donde pueden mostrarse y cautivar mas clientes: las calles de Tapachula.