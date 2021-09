Transportes colectivos no circulan en Berriozabal, esperan acuerdos para volver al servicio

Berriozábal.- Transportistas de la ruta que conecta a esta localidad con Tuxtla Gutiérrez, decidieron suspender su servicio a la población debido al operativo que se realiza en la entrada poniente de la capital chiapaneca.

Es necesario resaltar que las unidades tipo urvan ingresaron para hacer competencia a los autobuses que cubren esta misma ruta, sin embargo han tenido problemas desde su incursión, toda vez que los socios del otro transporte no les han dejado trabajar al cien por ciento, dijeron.





Leer más: Transportistas denuncian bache que ha afectado a unidades en Cintalapa





Precisaron que a pesar de que se han llevado a cabo las gestiones pertinentes y que cuentan con el permiso de la Secretaría de Movilidad y Transporte, se les sigue cargando la mano y se han hecho retenciones a sus unidades. En este sentido, dieron a conocer que una urvan fue retirada de circulación en días recientes, por lo que tuvieron que acudir a pagar la cuantiosa multa económica para que pudiera salir de corralón.

Ante esta situación, fue que tomaron la determinación de no circular mientras se encuentren los operativos, no porque no se encuentren bajo reglamento, sino que consideraron que las acciones van más en su contra porque le exigen una serie de documentación que a otros ni siquiera les piden.

Esperan que pronto puedan volver a circular a pesar de los operativos, pues están en la gestión de más detalles que les exigen/ Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

Indicaron que con estos operativos directamente contra esta línea de transporte, los más afectados son los pasajeros, quienes tienen que pagar cantidades altas por un servicio que no ofrece mejores condiciones, como es el caso de los autobuses.

Esperan que pronto puedan volver a circular a pesar de los operativos, pues están en la gestión de más detalles que les exigen, pues aunque ya cuentan con el permiso de ruta, no les permiten circular con libertad como se debe.