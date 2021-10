Transportistas no permitirán Uber en San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- “No podemos permitir que vengan a quitarnos el trabajo. Sí beneficia Uber a la ciudadanía, porque están ofreciendo carros particulares que no pagan impuestos a la Secretaría de Gobierno, a qué voy con esto, le pedimos a las autoridades que las plataformas bajen para el transporte concesionado, ahorita la movilización es para apoyar al secretario del Transporte que tiene esa misma visión”.

Así lo dijo Armin Rosales Acuña, delegado de la Región Altos de la CTM, dijo que es lamentable que un Juez haya otorgado un amparo a una empresa transnacional, detrás de un escritorio, cuando no sabe el problema social que puede generar en algunas ciudades, ya que vienen a cuartar el ingreso de los transportistas a beneficio de particulares.

Tras una concentración de alrededor de 90 organizaciones transportistas de esta ciudad realizaron una manifestación pacífica, para advertir que no permitirán entre en operaciones la aplicación Uber, ya que el sector será afectado económicamente, lo cual no es justo porque ellos pagan impuestos.





Asimismo, dijo que en San Cristóbal hay 3 mil transportistas concesionados y entre 300 y 400 tolerados, por lo que hay peticiones de concesiones desde hace 20 años, “Uber no conoce todas esas solicitudes, por lo que vamos a estar pendientes de que no entren a operar, por ahora no está en funciones y no lo vamos a permitir, ellos van a cobrar una comisión y el dinero se va ir al extranjero”.

Armin Rosales Acuña, delegado de la Región Altos de la CTM / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Rosales Acuña reconoció que le tienen que demostrar a la ciudadanía que tenemos que dignificar el transporte, que se tiene que mejorar el trato del chofer al usuario, “le estamos pidiendo a la Secretaría del Transporte nos venga a capacitar para brindar un mejor servicio, porque bajar una aplicación no da seguridad al usuario, la seguridad la dan las dependencias”.

Cuestionado sobre la diferencia de las tarifas de los taxis y Uber, dijo que son prácticamente las mismas entre 35, 40 y 45 pesos, por lo que pidió a los usuarios hacer las denuncias en caso de abusos “si son clonados el día de la denuncia se determina, se revisa la unidad y canalizamos la denuncia a la Secretaría del Transporte”.

Finalmente, dijo que si detectan unidades con aplicación Uber trabajando, harán la denuncia correspondiente a las autoridades y descartó que vayan a hacer retenciones.