Chicos vestidos de Spiderman regalaran sonrisas por el Día del Niño en Tuxtla

En Tuxtla Gutiérrez, jóvenes vestidos de Spiderman salieron a las calles de esta capital chiapaneca sin saber que iban a lograr causar revuelto, ahí han anunciado la celebración por el Día del Niño vestidos de superhéroes.

Rafael González Rojas, Christopher Reynoso Araujo, Ernesto Castañeda García y el otro quien ya se fue a Estados Unidos. El proyecto lo inició Ernesto, el como amigo de ellos incitó a Rafael a comprarse un traje de este superhéroe, Chris lo hizo por gusto.

Ernesto pensó que sería buena idea salir por las calles de la capital chiapaneca a regalar sonrisas y abrazos, esto debido a que se dio cuenta que existen niños de escasos recursos y en situación de calle que no tienen la oportunidad de pagar por una foto, sobretodo al lado de un superhéroe famoso como es Spiderman, o bien tener un regalo.

El proyecto lo inició Ernesto, el como amigo de ellos incitó a Rafael a comprarse un traje de este superhéroe, Chris lo hizo por gusto / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

“yo de Niño siempre fui fan del hombre araña y le decía a mi mamá; mamá, mamá, mamá por favor dame una foto con el hombre araña, pero resulta que el superhéroe era tacaño y me cobraba $50 pesos por foto, entonces mi mamá me decía, no hijo mejor no” abundó Ernesto.

Desde ese entonces a Ernesto se le metió la idea de comprar un traje del hombre araña para poderle regalar sonrisas a esos niños que no pueden tener el recurso, la sorpresa fue que al salir a la calle vestido de Spiderman se encontró a niños que comenzaron a pedirle una foto, fue que desde ahí comenzó la travesía por salir a las calles.

“Ese gusto, esa satisfacción que me dió al ver a los niños en la calle, es lo que me motiva, para seguir con este proyecto” dijo el chico superhéroe.

Nunca pensaron el impacto que iba a tener la invitación que hicieron / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Un día se juntaron los 4 chicos con el traje puesto y se tomaron la foto que actualmente circula en redes, nunca pensaron el impacto que iba a tener la invitación que hicieron, comentaron que han recibido llamadas de personas que se quieren unir de Puebla, Tapachula, Frontera Comalapa, San Cristóbal, Oaxaca, cabe destacar que el año pasado realizaron la misma dinámica pero no tuvo tanto alcance como ahora.

Asimismo cuentan que en Tapachula van a replicar esta dinámica de salir por la calles a regalar sonrisas el 30 de abril, esto debido a que no pueden unirse por la distancia.

"Ese gusto, esa satisfacción que me dió al ver a los niños en la calle, es lo que me motiva, para seguir con este proyecto" añadió el joven superhéroe / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Hasta el momento después de lanzar la convocatoria han logrado reunir 24 personajes, entre ellos; Capitán América, princesa Fiona, Black Panther, así como payasos de San Cristóbal.

Finalmente hacen la invitación a toda la ciudadanía tuxtleca para que asistan este 30 de abril a las 4:00 de la tarde, el punto de reunión es en plaza crystal, ahí estarán una hora u hora y media dentro de la plaza, posteriormente saldrán en caravana rumbo al parque central por toda la avenida central, afirman que se acerquen pidan la foto, la cual no tendrá ningún costo, la hora en la que finalizará el evento no la tienen definida, así también piden que lleven botellas de agua para estar hidratado, gorras o algo para protegerse de los fuertes calores que se han presentado en la ciudad capital.

