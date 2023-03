"Si estoy viva es porque tuve que salir huyendo de mi domicilio": Isabel Torres

Tuxtla Gutiérrez.- A unas horas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, la señora Isabel Alejandra Torres Natarén, denunció ser víctima de intento de feminicidio por parte de su esposo Iván “N”, “si estoy viva es porque tuve que salir huyendo de mi domicilio en Tuxtla Gutiérrez el sábado 11 d febrero de este 2023”.

Desde ese momento acudí a la Fiscalía General del Estado (FGE) y lo que esperaba era apoyo, es difícil que una víctima llegue y denuncie, es complicado, lo primero que genera es miedo, lo que hasta el día de hoy tengo. Acudimos desde temprano, salió aproximadamente a las 9 de la noche mi familia y terminó el proceso a las tres de la mañana”.

No podían levantar mi denuncia porque casualmente la máquina se apagó, no podían levantar mi denuncia porque ya era noche, era el argumento del personal, estaba cansado, mientras que yo estaba con lesiones y herida, desde el primer momento en que me presento me interrogan si sé lo que va a pasar si denuncio, si sé que Iván “N” el agresor va a ir a la cárcel, “parece que están más ocupados en lo que le pueda pasar que el levantar mi denuncia, explica.

En conferencia de prensa, añadió que esta tardanza es una estrategia para que no denunciemos, para que nos sintamos culpables d lo que le pueda pasar al agresor, me toman foto de las agresiones y moretones que yo presentaba, en el Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza me toman radiografías, y el lunes volvía la Fiscalía, para seguir con mi queja.

Tengo un niño de cinco años con TDH compuesto, epilepsia, y ella tiene que darle tratamiento, vuelvo al trabajo y mi agresor, mi esposo, me agrede verbalmente, con la intervención de mi jefe me rescató, vuelvo a la Fiscalía y me dicen que la ministerio público que tomó mi denuncia se fue de vacaciones, pasó una semana para notificar al agresor Iván “N”, tengo que esconderme en la oficinas, trabajamos en la misma empresa, añadió.

La ministerio público no solicitó las medidas de protección y seguridad a mi persona, es una odisea la atención en el ministerio público, está en peligro pero no hay sensibilidad para que atienda su caso, su esposo Iván “N” es una persona muy violenta, su anterior pareja perdió la vida y se dijo que ella se había suicidado mientras él dormía en el cuarto de al lado, expuso.

“No hay justicia para esa persona, el agresor es mi esposo Iván “N” y solo pido que no pase lo mismo conmigo, tengo mucho miedo de lo que me pueda pasar a mí a mí hijo, a mi familia, necesito medidas de seguridad, cometió el delito de intento de feminicidio, no por lesiones, no se consumó porque escapé, no quiero terminar como su anterior pareja, quiero tranquilidad y paz para mí y para mi hijo, me han atendido tres ministerios públicos”.

Su esposo lleva muchos años en la empresa, ella no lleva ni un año, en la misma, con sus lesiones no ha fallado ni un momento a sus responsabilidades laborales, es el sustento para su hijo, desea que la empresa esté informada por el riesgo en que se encuentra.