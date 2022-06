"Vas a llorar más cuando estés en la cárcel": Alcalde de Salto de Agua amenaza a reportero

“Vas a llorar más cuando estés en la cárcel por difamación y extorsión, y te tocará comprobar tus dichos ante la autoridad mi Derky”, fue la advertencia del edil de este municipio, Román Mena de la Cruz, hacia el periodista Derky Wilner Pérez.

“La gente de Salto de Agua me conoce, no soy una persona que se esconda. A mi me gusta dar la cara y espero que tú la des ante la Fiscalía con pruebas y a parte de la disculpa pública que harás. En fin te veo en la fiscalía mi Derky”, es parte del texto que envió el alcalde en un grupo de Whatsapp denominado Noticias de Salto de Agua, el cual tiene 69 miembros, entre ellos funcionarios públicos, periodistas y ciudadanos.

El alcalde presentó un documento ante la Fiscalía General del Estado / Foto: Derky Wilner

“Este alcalde, de este municipio indígena de Chiapas colindante con Tabasco, no le gusta recibir ningún tipo de críticas a su mal gobierno y cuando algún periodista de la entidad realiza alguna nota periodística en su contra de inmediato los llama para amenazarlos con enviarlos a la cárcel y envía a sus troles de Facebook a insultar al autor de la nota, con la finalidad de intimidarlos y que dejen de publicar notas desfavorables a su gobierno”, señaló Wilner Pérez.

Agregó que con esta acciones “Román Mena favorece el incremento de agresiones en contra de los periodistas de Chiapas y son inaceptables, pues atentan contra los derechos humanos de las y los periodistas y contra quienes ejercen la libertad de expresión”.

Por lo anterior, Derky Wilner solicitó al Dr. Pedro Sergio Becerra Toledo, director para garantizar la protección de los derechos de las personas que ejercen el periodismo, así como su inmediata intervención para que se investiguen las amenazas vertidas.

A través de WhatsApp, el reportero recibió presuntas amenazas por parte del edil de Salto de Agua / Foto: Derky Wilner

Dijo que el alcalde en cuestión tiene como costumbre amenazar, intimidar, humillar y denigrar a la personas, no importa dónde se encuentre o con quién esté señalando que “para eso él es el poderoso alcalde de Salto de Agua”.

Cabe señalar, que el edil presentó un documento ante la Fiscalía del Ministerio Público de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa de Salto de Agua, signado por la Lic. Rosaura Salvatierra Cardeño, apoderada legal del este Ayuntamiento, en donde, según Derky, realiza acusaciones infundadas hacia su persona, ya que los hechos que ahí se relatan carecen de fundamento y carecen de sustento legal, además de realizar falsedad de declaraciones.

“La Fiscalía de Salto de Agua realizó el registro de atención, aunque no existe delito para iniciar una carpeta de investigación y esperamos que esa oficina no se preste a los intereses del alcalde, de lo contrario quedaría comprobado que el alcalde compra conciencia a su antojo”, finalizó Wilner Pérez.