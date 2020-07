[Video] Mamá de Dylan buscara el apoyo de AMLO para localizar a su hijo

San Cristóbal de Las Casas.- Juanita mamá de Dylan, desaparecido desde el 30 de junio, viajó este lunes a la ciudad de México, en busca del apoyo del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, ante la falta de actuación de parte de las autoridades locales, pues esta desesperada a 20 días de la desaparición.













Esto empieza porque no encuentro respuestas de mi hijo, tres semanas de que la fiscalía esta trabajando pero no tengo a mi niño, por eso hago este viaje, para que más personas me apoyen, que el señor López Obrador me ayude, que no me deje sola y entre más personas encuentre rápido a mi hijo, dijo previo a subirse al camión que lo llevará a México.













Le dijo al Procurador de Chiapas que entiende que estén actuando, “pero la desesperación de una madre no va esperara que lo busquen, ellos me dicen que va con tiempo, pero no puedo esperar más, y entre mas personas más rápido, por eso iré a la ciudad de México a pedir la ayuda”.













“Haré el intento de que el presidente me voltee a mirar y eso es lo que voy a ir a hacer a la ciudad de México”, apuntó, además que en la ciudad de México tiene el apoyo de sus abogados y diputados federales.

Agradeció a la población en general que se ha sumado a la búsqueda de su menor, y espera que después de este viaje, logre encontrar a su infante a través del ágil trabajo que no ha visto en las instancias.