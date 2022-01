Vuelven los ataques armados contra migrantes en la “La Arrocera”

Los ataques armados que habían cesado en “La Arrocera”; una de las rutas más peligrosos para los migrantes que buscan alcanzar el sueño americano volvieron a surgir y las autoridades brillan por su ausencia, indicó el padre Heyman Vázquez Medina, párroco de Huixtla.

Explicó que la semana pasada un hombre que viajaba con su pareja fue herido a balazos en ese camino de extravíos y que la mañana de este sábado llegó a la iglesia un grupo de 20 migrantes que fueron atacados a balazos.

Detalló que los migrantes viajaban en un grupo de 40 personas, cuando les salieron hombres armados y al verlos los extranjeros empezaron a correr, por ende, los hombres accionaron sus armas.

“Los migrantes me refieren que uno cayó en el lugar y no saben si esta muerto o simplemente lo hirieron, por ello, esta alzando la voz, ya que no queremos que “La Arrocera” vuelva a ser la pesadilla que fue años atrás para las personas en movimiento y que únicamente busca una mejor calidad de vida para sus hijos”, expresó.





Comentó que el grupo de migrantes está integrado por niñas, niños, mujeres y hombres, que escaparon del operativo de moderación en días pasados y que formaban parte se la primer caravana.

“Ya es más común de nueva cuenta lleguen migrantes que los asaltan y que les tiran balazos, la verdad, es un tema muy delicado del que ya se había dejado de hablar por un largo tiempo, pero está volviendo a pasar y no se debe permitir de parte de las autoridades”, manifestó.

El párroco no considera que sean grupos pertenecientes a la delincuencia organizada, sin embargo, el que ya anden armados es un tema grave para que la Fiscalía de Migrantes ponga atención.

Piden atención de las autoridades de seguridad / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

“La verdad en este tema no hay autoridades a quien se pueda recurrir y sabes que las autoridades debe garantizar seguridad a todas las personas que pasen por territorio mexicano, esto, independientemente si tiene documento o no”, abundó.

Añadió, “esperamos que la Fiscalía Especializada de Migrantes dé una respuesta, ya que desde los cambios que se hicieron ya no cuenta uno con ellos y esto ya tiene mucho tiempo, lo que indica que no hay ninguna preocupación por el pueblo migrante”.

Finalmente, dijo que esperan que las autoridades realmente reaccionen con lo que está pasando de nueva cuenta en “La Arrocera”, que por años ha sido el terror de todos migrantes sobre la ruta migratoria del sur.