Negocio redondo la cobranza de piso a comerciantes en Tuxtla Gutiérrez: Iván Sánchez

Más de 15 mil espacios públicos en toda la ciudad que están siendo utilizados por el comercio informal y que no están pagando el derecho legal, si lo traducimos a dinero, es muchísimo dinero que cobran funcionarios municipales y que no ingresan al erario municipal, son signos de corrupción que priva en el ayuntamiento que preside Carlos Morales Vázquez, así lo señaló Iván Sánchez Camacho, presidente del Comité Municipal del PRI en Tuxtla Gutiérrez.

“Hay graves denuncias de cobro de piso, sin que ingresen al ayuntamiento, hay corrupción en los servidores públicos municipales, pues no se puede entender que haya tanta presencia de comercios en la vía publica sin que estén contribuyendo al fisco municipal, cuando está inscrito en el reglamento municipal”, afirmó en entrevista Sánchez Camacho.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





Como ejemplo señaló a la calzada Francisco Sarabia en Terán, la calzada al Sumidero, Bienestar Social y Francisco I. Madero, lugares en los que están llenas de comerciantes informales en la vía publica y ninguno contribuye al erario municipal, están ejerciendo el comercio sin tributar, afirmó.

“En muchas colonias hay manifestación de comercio en la vía pública sin que se estén regulando, sabemos que alguien lo está cobrando y ese recurso no está llegando al ayuntamiento, los operativos contra el comercio informal únicamente lo realizan en el centro de la ciudad y no en las colonias de la periferia, porque obviamente esto representa un negocio para algunos funcionarios”, detalló.





En cuanto a la reactivación económica dijo que desafortunadamente no se ha visto una reactivación económica en la capital “es indudable que la economía está destruida en Tuxtla Gutiérrez, no hay un aliciente que el gobierno municipal este dando, hoy se han cerrado miles de negocios, con ello miles de fuentes de empleos y el sustento familiar”.

Agregó que “es grave la situación económica por la que pasa Tuxtla, no veo yo una reactivación económica, la gente se queja, no hay estímulos, durante la pandemia el ayuntamiento no colaboró con la dar incentivos a los comerciantes o a las familias tuxtlecas”.





Foto: Elam Náfate | El Heraldo de Chiapas





Recordó que se había propuesto un descuento durante la pandemia al cobro del agua potable y no se hizo “desafortunadamente no se siguió el ejemplo de otros municipios que lo hicieron, entonces la reactivación económica no existe en Tuxtla Gutiérrez”.

Por ultimo dijo que “en los mercados, los locatarios han señalado que no hay recuperación económica, las ventas están a la baja y esto afecta a las familias, además de que los afecta el comercio informal, pues a pesar de que existe un reglamento para venta en vía publica, este no se aplica como tal”.