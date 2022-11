A pesar del gran número de guatemaltecos y ciudadanos que disfrutaron del Buen Fin, la Asociación de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur dio a conocer que para ellos no se reflejo en la ocupación hotelera.

Isabel Villers Aispuro, presidenta de la asociación Hoteles y Moteles, indicó que a pesar de la expectativa que esperaban por el Buen Fin no se reflejo en los ingresos de los hoteleros de la ciudad.





Explicó que un problema por la falta de gasolina y el alza por la canasta básica hubo un cierre de la frontera de Guatemala, lo cual, hizo que no vinieran muchos guatemaltecos como se tenía pensado.

"Para nosotros fue un fin de semana normal y no vimos un incremento en la ocupación en los más de 30 hoteles que conforman la Asociación de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur", expresó la represente de los hoteleros.





Los problemas en Guatemala por la falta de gasolina podría ser la causa / Foto: Manuel Núñez | Diario del Sur





Añadió que el porcentaje de guatemaltecos y chiapanecos que llegan a la ciudad se mantuvo en el Buen Fin, a pesar de que el mercado es muy versátil por estar en la frontera sur.

Destacó que a la ciudad llegan personas de diferentes partes de la República Mexicana por negocios o por la presencia de las diferentes empresas nacionales que se tienen en la ciudad.

"Como hoteleros no podemos decir que fue un súper buen fin, definitivamente no, la hotelería no se vio beneficiada en gran medida por los días que duró este programa", abundó.





No hubo repunte en hoteles de Tapachula por Buen Fin / Foto: Manuel Núñez | Diario del Sur





Las empresas más beneficiados por el Buen Fin fueron las empresas trasnacionales que fue en donde se vieron más autobuses que ciudadanos guatemaltecos que vieron a realizar sus comprar de abarrotes para después venderlas a la ciudad.

Diario del Sur quiso saber algún volante de las ventas y la derrama económica que genero el Buen Fin con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Tapachula, pero no tiene esos datos aún.