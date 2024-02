Normalistas del Mactumactzá llegan en autobús a la Plaza Central de Tuxtla

Municipios Inicia festividad en honor al señor del Pozo en Chicoasén, Chiapas

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá llegaron en cuatro autobuses a la plaza central de la capital, encabezados por Yair Pérez López, una comisión ingresó por el sótano a Palacio de Gobierno, y al salir sin dar declaraciones abordaron las unidades donde pertenecían otros alumnos y las unidades se retiraron del zócalo con destino a su escuela en la colonia Plan de Ayala en el poniente norte de la capital.

El día 18 de mayo del año 2021 después del medio día en la caseta de cobro de Chiapa de Corzo de la autopista Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de Las Casas, fueron detenidas 95 personas estudiantes de esa institución de educación superior, por varios meses permanecieron privados de su libertad en el Penal El Amate en el municipio de Cintalapa de Figueroa.

Tras una serie de protestas en diversos puntos de la capital, la Fiscalía General del Estado estado reactivo las 95 carpetas de investigación en contra de los que habían sido detenidos en mayo del 2021, así lo han documentado a medios de comunicación los mismos estudiantes y su lucha ha sido la exigencia de la suspensión definitiva de esos procesos de investigación que los ha llevado a una escalada de protestas en varias instruciones públicas.

Este martes los alumnos llegaron al centro de la capital de Chiapas con la intensión de realizar nuevamente un mitin político, no descendieron de los autobuses la mayoría, solo una comisión que no dio entrevistas y tras subir a las unidades estás partieron con destino a la colonia Plan de Ayala en Tuxtla Gutiérrez.

En el último lunes 26 de febrero los estudiantes estuvieron dispersos en la plaza, en los tres accesos a Palacio de Gobierno, y exhibieron mantas con la leyenda: "18 de mayo no se olvida. La lucha combativa", otra manta que sostienen otros jóvenes encapuchados dice: "18 de mayo ni perdón ni olvido", mientras que los alumnos en la plaza se cubriendo el rostro, mientras que este martes en el interior de las autobuses también se aprecia a rostros cubiertos ante la probable realización de un mitin frente a la sede del poder ejecutivo, lo que no ocurrió y se han marcado a su escuela, sin hacer público si hay o no acuerdos y en qué consisten.

