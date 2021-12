Nueva delegada debe resolver crisis migratoria: Empresarios

Paola López Rodas, nueva delegada del Instituto Nacional de Migración (INM) llega a la dependencia federal en medio de una crisis migratoria que inició en mayo con bloqueos, protestas y actualmente con miles de migrantes que buscan salir de la ciudad; ya sea en autobuses o a través de los pases QR que están otorgando las autoridades.

La nueva delegada tiene como tarea resolver los problemas que han causado los migrantes y tratar de evitar que sigan saliendo caravanas de Tapachula al centro o norte del país, como las 10 que salieron este año de la ciudad.

La forma de atender la crisis migratoria en Chiapas debe cambiar, debe ser atendida con sentido humano y no con la militarización de la frontera sur como lo hizo el ex delegado de Migración, Aristeo Taboada.

La iniciativa privada pidió a la nueva representante de Migración en Chiapas, que atienda a las cámaras empresariales y sectores productivos y no los ignore como lo hizo Taboada Rivera, durante el año y un mes que tuvo al mando de la delegación del INM.





María Eugenia Moreno Mendoza, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Tapachula, indicó que este cambio era necesario para todos los sectores de la ciudad, ya que el anterior delegado de migración no los escuchaba y no los atendió ni una vez.

“Tapachula vive una crisis migratoria que el ex delegado de migración no pudo atender y ahora pedimos que la nueva titular nos dé a conocer su plan de trabajo, algo que el anterior delegado no hizo”, expresó.

Aseguró que hasta el momento no hay un orden o estrategia para abordar el tema migratorio, pero confía que con este cambio la nueva delegada federal hagan bien las cosas y tenga una mejor estrategia para abordar este tema que es urgente.

“Es necesario que migración les dé una salida a los migrantes que siguen durmiendo en el parque Ecológico, pues son personas están pasando carencia y durmiendo en el piso, además sería algo bueno para la ciudad, pues ya se han registrado agresiones y se debe evitar”, comentó.

Recalcó que Tapachula necesita un orden para atender el tema migratorio y que como empresario están toda la atención de coadyuvar con las autoridades, sin embargo, con el ex funcionario federal no se pudo establecer ese trabajo en conjunto.

“Nosotros estamos con toda la intención de ayudar y estuvimos todo el tiempo buscando hacerlo con el ex delegado, pero no se dio esa oportunidad. Tenemos que unirnos sociedad y gobernó para solucionar esta problemática y esperemos que la nueva funcionario lo permita”, finalizó.