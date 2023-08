Nuevos libros gratuitos : Una Colaboración de Maestros y Expertos indico Delfina Gómez

Los nuevos libros de textos gratuitos fueron analizados y elaborados por los mismos maestros y expertos, fue un buen proyecto de un trabajo de equipo, por lo que estos libros estarán entregando a la niñez porque no trae nada malo, así lo señaló Delfina Gómez Álvarez, gobernadora electa del estado de México por Morena, y ex Secretaria de Educación Pública en México.

fue abordado por la prensa donde se le cuestionó sobre la quema de varios paquetes de Libros de Textos Gratuitos en la zona norte de San Cristóbal, donde los padres de familia y la población de la comunidad San Antonio del Monte decidieron prenderles fuego, según ellos trae palabras obscenas para los alumnos.

Los nuevos libros de textos gratuitos fueron / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

“Quemar libros creo que no debemos de hacerlo, falta cultura, todos los libros traen cosas buenas, tenemos algo que enseñarles y además fueron elaborados con la participación de maestros y expertos, fue un proyecto de un trabajo que se hizo a tiempo, desde hace varios años se estuvo analizando, primero tuvo que ver un análisis, un buen trabajo y situación legal, después viene la pandemia pero así seguimos trabajando, yo estaba en la secretaría de educación pública y yo digo que estos libros es un producto de trabajo de maestros, anteriormente llegaban los libros y te lo entregaban y no había un problema y hoy por primera vez los maestros en este libro participaron y en el libro viene el nombre de los maestros, así que no es cualquier situación y es un beneficio para la niñez”, señaló Gómez Álvarez.

Agregó que es una herramienta de trabajo y los maestros hacen llegar sus trabajos y sus conocimientos hacia los alumnos y de la comunidad, pero los libros sí es legal, es bueno porque fue un trabajo en conjunto de muchos expertos.

“Pido a los que no han aceptado los libros que los analicen bien, que lo vean, que los lean, repito el libro habla de un trabajo de equipo, no solamente de uno, yo invitaría a la gente que los conocieran cos textos, yo diría que deben de analizar lo bueno, mucha gente está interesada en los libros, muchos años nadie sabía cómo se hacían los libros, ahora están bien analizados”, concluyó.

Delfina Gómez Álvarez estuvo de visita en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde participó en la conferencia magistral "Experiencias y Retos de la 4T, con la asistencia de cerca de 300 personas en el centro de convenciones El Carmen.