Se mueven en Tuxtla ante cacería de ambulantaje, "franeleros" aún no han sido acosados

En esta ocasión, tanto "franeleros" como vendedores ambulantes tuvieron que moverse del centro de la Ciudad debido a la vigilancia; ahora, se dividieron en varios puntos de la misma. Arturo, quien ya es conocido en la ciudad por su labor de acomodar y limpiar autos nos platicó la situación en la que viven en donde gracias a que ya varios lo reconocen logra sacar lo del día y afirmó no haber tenido problemas con las autoridades.

En esta ocasión Arturo se encontraba a la altura de plaza sol debido a no poder hacer sus actividades en el centro de la ciudad por la presencia de los uniformados; tanto el, como el resto de los franeleros, la cuenta del día que se proponen tiene que ser de 250 pesos, pero siempre buscan sacar.

“Es difícil saber cuánto ganas diario porque a veces es mucho a veces poco, la meta es de 250 a veces se logra sacar más y a veces menos” comentó.

Sobre la situación que actualmente viven, afirmó que la gente ya no lo mira feo porque lleva mucho tiempo haciendo esto por lo cual ya lo reconocen y le ayudan a llegar a su cuota del día pues le dan más dinero.

"Anteriormente si, ahora ya me reconocen, eso me ayuda a que me den mas o que a veces la propina sea mejor" aseveró.





Personas que se dedican a "franelear" en #TuxtlaGutiérrez no han sido acosados por inspectores, ellos piden que los dejen trabajas tranquilamente ya que no afectan a nadie



Personas que se dedican a "franelear" en #TuxtlaGutiérrez no han sido acosados por inspectores, ellos piden que los dejen trabajas tranquilamente ya que no afectan a nadie





Sobre si alguna persona le ha pedido dinero, Arturo fue claro y mencionó que actualmente nada más en los lugares específicos como en la 15, donde son los mismos negocios quienes piden cuota por poder tener una fila de carros donde estacionar los autos que van a zona dorada, pero desconoce si tiene eso algo que ver con el ayuntamiento.

Antes de culminar hablo sobre la situación que actualmente se está viviendo con personal de seguridad e inspectores del ayuntamiento, comentó que son muy pocas veces que los molestan (como la de hoy) y es ahí cuando limpia parabrisas para no quedarse sin su cuota.





Arturo que es "franelero", se encontraba a la altura de plaza sol debido a no poder hacer sus actividades en el centro de la ciudad por la presencia de los uniformados





“Gracias a Dios no hemos tenido problemas, son pocos los días que nos avisan así como hoy y tenernos que movernos, pero en cuanto a que nos hablen o busquen detenernos gracias a Dios aún no llegamos a eso. Finalizó.

