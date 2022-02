Ordenan reponer elecciones por sistemas normativos indígenas en Oxchuc

El pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) declaró este jueves en sesión pública virtual inconcluso el proceso electivo por sistemas normativos internos en el municipio indígena de Oxchuc, y mandató al Órgano Electoral Comunitario reponer el procedimiento con base en sus Estatutos, para que las comunidades puedan elegir a los miembros del ayuntamiento constitucional para el periodo 2022-2024.

A propuesta del magistrado presidente Gilberto de Guzmán Bátiz García, el pleno determinó en el expediente TEECH/JDCI/001/2021 y su acumulado TEECH/JDC/001/2022, no se cumplió con la libre determinación de acuerdo con el acta de asamblea de asamblea general circunstanciada, el análisis del contexto y las particulares del proceso, no se cumplió con la legalidad.

El acta del 15 de diciembre da cuenta que se dieron actos de violencia, lo que generó la suspensión del proceso de selección, no es posible advertir una mayoría visible a favor de los dos candidatos en pugna, la asamblea general no estuvo en condiciones de ejercer sus derechos de la libre determinación con apego a sus usos y costumbres, no se logró la integración del ayuntamiento, por lo que se ordena convocar a nuevas elecciones en un marco de civilidad, en tanto se declara válido el nombramiento provisional de un concejo municipal.





Se deberá generar condiciones de seguridad para garantizar la libre determinación de las comunidades indígenas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El 15 de diciembre del 2021 organizada por el Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, las comunidades de este municipio celebraban asamblea general en la plaza central para elegir a los integrantes del ayuntamiento, sin embargo, esta fue interrumpida por actos de violencia y derivado de ello, no fue posible concluir el proceso electivo, no obstante se declararon ganadores Hugo Gómez Sántiz y Enrique Gómez López, aunque el Órgano Electoral comunitario solicitó al IEPC entregar a este ultimo la constancia de mayoría, lo que no ocurrió.

Bátiz López agregó que todo proceso electivo debe garantizar su autenticidad en el que se respete la voluntad ciudadana, proteger y garantizar los derechos políticos electorales de las personas y comunidades, las posiciones encontradas ha generado una serie de conflictos en un contexto de violencia, el 15 de diciembre durante la asamblea no se cumplió la legalidad, ni logró integrar el ayuntamiento porque no existieron condiciones para manifestación de derechos, ante ello, debe prevalecer el derecho colectivo de una nueva elección, en tanto nombrar un gobierno municipal por el Congreso del Estado para la estabilidad social.

En el expediente TEECH/JDC/004/2022, a propuesta de la magistrada Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, la designación a partir del 1 de enero del 2022 del concejo municipal por parte del Congreso del Estado es extraordinaria y necesaria para salvaguardar la gobernabilidad y dar continuidad a las actividades del ayuntamiento, hasta en tanto concluya la elección de las autoridades municipales por sistemas normativos indígenas o internos, aunque no se analizó los requisitos de elegibilidad de quienes fueron designados.

El magistrado Gilberto de Guzmán Bátiz García y las magistradas Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera y Caridad Guadalupe Hernández Zenteno, resolvieron el expediente TEECH/JDCI/001/2021 y su acumulado TEECH/JDC/001/2022, promovido por Hugo Gómez Sántiz, ostentándose como presidente municipal electo de Oxchuc y otros, en contra del acuerdo IEPC/CG-A/253/2021, del 21 de diciembre del 2021, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en el que se declaró inconcluso el proceso electivo municipal 2021 para la renovación de las autoridades municipales.

También resolvieron el expediente TEECH/JDC/004/2022, promovido por Oscar Gómez López y Herminio Sánchez López, en su carácter de presidente y secretario del Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc, que impugnaron el decreto 106 del Congreso del Estado, argumentando que el IEPC no actuó con perspectiva indígena, publicado el 31 diciembre del 2021 por el que se designa Concejo Municipal de Oxchuc, presidido por Roberto Sántiz Gómez.