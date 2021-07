Oxchuc un ejemplo de elecciones normativas internas: IEPC

El pueblo de Oxchuc debe estar feliz y contento por el debate jurídico en torno al reconocimiento de los sistemas normativos internos que les permitió en abril del 2019 celebrar su primera elección de si autoridad municipal sin partidos políticos, tras un proceso largo que iniciaron los promoventes de la consulta ciudadana en el 2017, sostuvo Oswaldo Chacón Rojas.

El presidente del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), dijo que esos reconocimientos sin duda serán la pauta para que por segunda ocasión se celebre en el último trimestre de este año, probablemente en diciembre, por la ruta que ellos mismos están trazando a través de los Estatutos, la elección de su próximo ayuntamiento.

Precisó que Oxchuc es un referente en el país de lo que ahí ha sucedido, los ojos de México han estado ahí desde el proceso seguido primero para realizar la consulta ciudadana que concluyó el 5 de enero del 2019 que llevó a las elecciones en asamblea general el 13 de abril de ese mismo año, el 22 calificó el IEPC las elecciones y entregó constancia de mayoría para que el 23 tomará posesión la planilla ganadora encabezada por el profesor Alfredo Sántiz Gómez.









El ayuntamiento del municipio indígena de Oxchuc por sistemas normativos internos durará en el cargo hasta el último día de diciembre de este 2021, de acuerdo con el Decreto 135 del 21 de enero del 2019 Congreso del Estado.

Se trata de un acto de reivindicación histórica, de derechos que habían sido reclamados por los pueblos y comunidades indígenas y que el Estado Mexicano no había atendido el tema o la demanda de derechos indígenas, lo que exigen los indígenas son más accesos a los espacios de representación política, también reconocimiento a sus propias particularidades de organizarse políticamente, añadió Chacón Rojas.





En lo que tiene que ver con esta lucha reivindicatoria de organizarse políticamente, después de la reforma constitucional electoral del 2001 que dejó insatisfecho a los pueblos y comunidades indígenas, no quedó plasmado el texto de San Andrés Larráinzar, gracias al activismo y al litigio estratégico se logró que se fueran atendiendo estos reclamos por la vía Jurisdiccional, añadió.

Oxchuc es un gran testimonio histórico, hay muchos protagonistas, se trata de aprender a valorar las reglas que la misma comunidad estaba elaborando con perspectiva indígena, lo que no fue sencillo, aplicando la perspectiva intercultural decidieron las comunidades que un día después de la entrega de la constancia tomaría posesión la planilla ganadora, acotó.





La elección de Oxchuc tiene grandes enseñanzas pero la más grande es que es posible que se pongan de acuerdo las comunidades y que coexistan en la democracia, la otra vertiente es que los pueblos y comunidades indígenas no solo reclaman reconocimiento a sus sistemas de organizaciones, sino que dentro de los partidos políticos haya mayores y mejores espacios de representación política, reiteró.

En ese municipio la asamblea decidió que no se instalaran casillas para la elección de diputados locales y diputados federales el 6 de junio, si bien no se elegiría ayuntamiento si podrían haber las otras dos elecciones pero decidieron no hacerlo por la molestia de algunas candidaturas, hace tres años se presentó la misma situación, las determinaciones judiciales no ayudaron y los políticos encontraron la forma de superarlos, explicó.

Para las elecciones del 6 de junio tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) constataron la veracidad del vínculo comunitario de los aspirantes a puestos de elección, por nuestra parte se verificaron más de mil candidaturas, algunas se ratificaron, otras no, puntualizó Chacón Rojas.