Padre realiza fiesta afuera de juzgado porque no le permiten ver a su hija [video]

Un padre de familia, identificado como Agustín, se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que se viralizara la fiesta que le organizó a su hija afuera de un juzgado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

La fiesta se llevó a cabo en la banqueta frente al juzgado, ya que el padre asegura que la ley no le permite ver a su hija; la celebración fue realizada con la finalidad de que la pequeña sepa que siempre estuvo cerca de ella, y si no estuvo presente en ese día tan especial, es porque no se lo permitieron.

Asimismo, el padre comentó que existe una organización a nombre de su hija llamada "Otro cumpleaños sin ti", ya que este es el segundo año consecutivo en que no puede estar presente en el cumpleaños de su hija, debido a la negativa de su exesposa y de la ley de permitirle ver a la pequeña.

“Hoy, hija es tu cumpleaños. No estás conmigo por segundo año consecutivo, pero, mira no importa, hija; recuerda que la vida es difícil. La vida a la que te vas a enfrentar es my cura, pero no te preocupes porque voy a luchar por ti y voy a estar ahí para ti”, expresó el padre.





#biensuperiordelniño #niñez #adolecentes #estadodemexico #poderjudicialdelafederacion #corruptosdemexico #corruptos #obstructionofjustice #denunciafalsa ♬ sonido original - Agustín Ramírez @agustinramirez311 Hoy el juez sexto familiar de villas de la hacienda en Atizapán de Zaragoza, sabe que mi hija barbara llego golpeada al centro de convivencias y los psicólogos no lo pusieron en el informe. Hoy en su cumpleaños número 3, vine a festejarlo en la banqueta ya que este juez no me permitió ver a mi hija por segundo año consecutivo en su cumpleaños. Y así como a mi hija barbara están cientos de niñas, niños y adolescentes. Los niños tienen derecho de estar con mamá y papá. Si compartes esta información podemos hacerlo viral. Es un sistema injusto para la niñez. Basta de la alienación parental #justiciaparalosniños





Puedes leer también: Payasos se vuelven virales por dar show... ¡En un velorio!

En una publicación realizada en redes sociales, el padre denunció que su hija llegó golpeada al centro de convivencia, y que los psicólogos no lo pusieron en el informe correspondiente. Por ello, decidió festejar el cumpleaños número 3 de su hija en la banqueta frente al juzgado.

"Hoy el juez sexto familiar de Villas de la Hacienda en Atizapán de Zaragoza sabe que mi hija Bárbara llegó con golpes al centro de convivencia y los psicólogos no lo pusieron en el informe. Hoy en su cumpleaños número 3, vine a festejarlo en la banqueta ya que este juez no me permitió ver a mi hija por segundo año consecutivo en su cumpleaños", escribió el padre en su publicación.





@agustinramirez311 #OtroCumpleañosSinTi #justiciaparalosniños #biensuperiordelniño #niñez #adolecentes #adolecentes #estadodemexico #estadodemexico #poderjudicialdelafederacion #corruptosdemexico #denunciafalsa #alienacionparental @Agustín Ramírez ♬ sonido original - Agustín Ramírez





La publicación del padre ha generado una gran cantidad de comentarios de apoyo, y ha llamado la atención de los medios de comunicación y de las autoridades correspondientes, quienes deberán investigar la situación y tomar las medidas necesarias para garantizar el bienestar de la menor.