"Feminicidio anunciado": Padres exigen justicia para María Luisa, asesinada en Chiapas

María Luisa Etzín Pérez, una joven indígena tseltal de 17 años, originaria del municipio de Chanal, fue víctima de feminicidio el pasado 15 de noviembre presuntamente a manos de su pareja, Diego "N", de la misma edad.

La joven, segunda hija de una familia de 11 hermanos, se dedicaba a vender frituras y golosinas en el centro de Chanal para obtener ingresos económicos. A los 16 años, María Luisa sufrió una golpiza por parte de su pareja, Diego, mientras estaba embarazada, lo que resultó en la pérdida del bebé.

También puedes leer: Familia exige justicia por feminicidio de Jade Guadalupe Yuing en Tuxtla

Candelaria Pérez, madre de la víctima, reveló que su hija sufría agresiones desde hace casi un año y que, a pesar de buscar ayuda en varias ocasiones, regresaba con su agresor debido a amenazas. Artemio Etzín, padre de María Luisa, comentó que la relación era violenta desde que la joven tenía 15 años.

















Juana Etzín López, tía de la víctima, destacó que María Luisa siempre estaba contenta y atendía a Diego, como es costumbre en el municipio de Chanal, donde las mujeres suelen servir a los hombres. Lamentablemente, muchas mujeres no denuncian la violencia que sufren por temor y amenazas.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





El miércoles por la tarde, tras una violenta agresión, María Luisa fue dejada tirada después de recibir disparos por parte de Diego, quien huyó con la ayuda de su madre. Vecinos lograron capturarlo y, ante el temor de que quede en libertad por ser menor de edad, familiares acudieron el 21 de noviembre al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes "Villa Crisol" en Berriozábal para exigir justicia.

Artemio Etzín denunció que en la Fiscalía no recibieron adecuadamente a Diego, trasladado a la cárcel de menores, y no se les proporcionó información ni documentos, además de no contar con un traductor debido a que hablan en dialecto.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Los familiares exigen que Diego "N" no sea liberado y piden una pena de al menos 95 años de cárcel. La Fiscalía informó que logró la vinculación a proceso en contra de Diego "N" por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio. Sin embargo, temen que salga en libertad tras ser trasladado a Villa Crisol.