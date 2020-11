Padres no pueden apoyar a hijos en zonas rurales: Docente

A dos meses y medio en que comenzó el ciclo escolar en todos los niveles, con la característica de impartirlo a distancia, a causa de la pandemia del Covid-19, la educación en la zona rural se ha visto seriamente afectada, debido a que no existen las condiciones para que se desarrolle el proceso de enseñanza.

En entrevista, el maestro de la zona rural, José Castañón Ramírez que atiende sus clases de educación básica en la comunidad de Vega Malacate, en Tapachula, explicó que hay varias causas, por la que los niños no han podido adelantar el plan de estudio como se pretendía, cuando el Gobierno Federal lanzó el programa a distancia.





Municipios Pese a pandemia, incrementa matrícula de estudiantes en escuelas





Primeramente, expuso que la Secretaría de Educación dotó de guías de estudio en el nivel básico, donde al no haber una enseñanza presencial, los padres de familia tomarían el lugar de los docentes para el acompañamiento de las actividades y tareas, situación que se dificulta debido a que la mayoría de los padres de familia, no cuentan con los conocimientos básicos que se requieren.

Agregó que los padres de familia de las comunidades carecen de la preparación, debido a que no tuvieron la oportunidad de estudiar, muchos de ellos no saben leer ni escribir, por lo que no existe esa interrelación, sino que buscan la forma de encontrar alguna persona de la misma comunidad que pueda apoyarlos.

Explicó que los maestros van cada 8 o 15 días a las comunidades para recoger las guías de actividades, algunos se quedan y ofrecen clases en las escuelas, para explicarles los temas a los niños, pero resulta insuficiente poder avanzar en el plan de estudios de esta manera.

Agregó que otra de las dificultades que se presenta en las comunidades rurales, es que, a los padres de familia, se les está orillando a comprar teléfonos celulares o contratar algún servicio de internet que les permita interactuar con las clases.





La mayoría de las familias de la zona indígena, solo tienen recursos económicos para comer





"Esta situación es casi imposible de concretarse, dado a que la mayoría de las familias de la zona indígena, solo tienen recursos económicos para comer, y un gasto como el comprar aditamentos tecnológicos es casi imposible hacerlo", abundó.

Finalmente mencionó que es importante que el gobierno pueda replantear la estrategia para llevar la enseñanza a las comunidades rurales, donde en gran parte de su geografía se habla de forma bilingüe y realmente el plan del gobierno no ha funcionado para estos lugares.





Aquí



👉 https://t.co/iJOlUQ6lGa,



registrate y conoce los beneficios que Messenger Kids puede traer a tus clases.



Maestra y maestro, aprende a sacar el máximo provecho de estas plataformas. pic.twitter.com/ZEUimS77Y3 — SEP México (@SEP_mx) November 10, 2020