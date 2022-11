Pago adelantado de aguinaldo sin beneficio por altos niveles de inflación: Carlos Cruz

El pago adelantado de los aguinaldos a los trabajadores al servicio del gobierno del estado ayudarán un poco a hacer frente a la crisis económica, sin embargo, no será determinante en la reactivación debido a los altos niveles de inflación que superan el 8.7 por ciento, opinó el presidente del Centro Empresarial de Chiapas, Carlos Cruz Coutiño.

"Ayuda un poco a reactivar la economía indudablemente, este pago por adelantado va en dos partes, ya pagaron una en la pasada quincena y una siguiente en diciembre, tiene efectos favorables, reactiva algunos sectores del comercio, pero ese efecto que pudiera ser muy favorable en una escala de diez, a lo mejor el efecto real es un siete, ocho o a lo mejor un seis".





La inflación ha venido a desbalancear la economía domestica, los salarios se incrementaron aunque no mucho, pero ese efecto fue nulo por el efecto tan alto del índice inflacionario nos sigue pegando, que ahora es del 8.7 por ciento y no dudo que hayan ajustes todavía de aquí a fin de año, advierte el dirigente empresarial.

El escenario puede no ser tan favorable porque el Banco de México subió sus tasas de intereses para inhibir que la gente no pida dinero prestado, la gente al no endrogarse con créditos o deudas lo que reciba de dinero le va a rendir más en teoría porque no va a tener que pagar deudas e intereses altos, explicó.

Pero si la inflación está jalando al revés no nos generar efectos positivos ni el que haya está medida de no pedir prestado porque los bajos salarios y los altos costos de los productos por la inflación nos va a generar complejidades económicas, los efectos positivos se van a ver siempre mermados, recalcó.

La Secretaría de Hacienda del gobierno del estado ha pagado a la burocracia estatal la mitad del aguinaldo correspondiente al ejercicio 2022, junto con la primera quincena del mes de noviembre, la otra mitad del aguinaldo será pagada antes de que finalice el mes de diciembre próximo, podría concretarse el 13 de diciembre, aunque no precisa los montos.





Esta disposición se adelanta con la finalidad de contribuir a la reactivación de la economía del estado, en provisiones salariales y económicas para este año en el presupuesto de egresos se establece un monto de 7 mil 623 millones 051 mil 212 pesos con 27 centavos, suma autorizada por el Congreso del Estado en diciembre del año pasado al poder Ejecutivo.

A ello, Cruz Coutiño indicó que por parte de la iniciativa privada el aguinaldo se pagará antes del 24 de diciembre de este año, no mencionó cifras del número exacto de trabajadores y el valor de los aguinaldos de las empresas pero insiste que las aproximadamente 160 mil unidades económicas son las que sostienen la economía del estado, y este 2022 reportan mejor recuperación en razón del 2021 y 2020, con el confinamiento por la oandemia del Covid 19, aunque falta estar a los niveles del 2019.

De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Guillermo Acero Bustamante, la aspiración es mantener el ritmo de recuperación de la economía, en el caso de las empresas dedicadas a la gastronomía en el estado que son más de 22 mil, generan en promedio 330 mil empleos, pero falta recuperar un 15 por ciento que se perdió por la oandemia del Covid 19.

El presidente de la Cama Mexicana de la Industria de la Construcción, Rogelio López Vázquez, de un universo de 500 empresas dedicadas a la construcción en en el estado un 35 por ciento tienen obras contratadas para la edificación con el Instituto de Infraestructura Física Educativa y un 69 o 70 por ciento con la Secretaría de Obras Públicas.

Confirmó el representante de los constructores que en este año ha habido una reducción en el monto de inversión, en infraestructura física educativa en este 2022 se ejercen 580 millones de pesos y se podría completar hasta llegar los 750 millones de pesos, en el último trimestre, contra mil millones de pesos del 2021.

Por otra parte, expuso que la Secretaría de Obras Públicas disminuyó la posibilidad de generar oportunidades de trabajo para más empresas, de las mil 700 empresas a nivel estado y 500 afiliadas a la cámara están ejerciendo mil 300 millones de pesos en obras públicas este año, contra mil 700 millones de pesos del 2021, de manera que hace falta generar más empleos para más chiapanecos y chiapanecas.