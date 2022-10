Empresarios de Chiapas esperan crecimiento en los últimos meses del año

La industria restaurantera en Chiapas aspira alcanzar una mayor demanda de sus servicios en el último trimestre del año, son 22 mil unidades económicas dedicadas a los alimentos, viene de un proceso gradual de recuperación tras el impacto de la pandemia del SARS COV2 (Covid 19) que llegó a la entidad a finales de marzo del 2020, no alcanzan los niveles de ventas logrados en el 2019, pero desean sostenerse en el mercado, del universo de negocios un 10 por ciento incrementó los costos en sus cartas hace unos cuatro meses, de entre un 5 al 10 por ciento, los comensales siguen llegando y lo ideal es que cada vez sea mayor su presencia, dijo Guillermo Acero Bustamante.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), cuenta que la mejor forma de salir adelante en este sector que es de alto riesgo es un trabajo en equipo entre la sociedad, las instituciones públicas y privadas y las empresas, es de alto riesgo porque no se sabe si vamos a recuperar la inversión realizada en alimentos, lo que hoy no se puede vender, para mañana ya no se puede ofertar, es de alto riesgo porque se trata de un sector que no recibe financiamiento se fondea con sus propios recursos.

Cada unidad económica tiene en promedio 10 colaboradores, algunas franquicias alcanzan 50 o mas, la importancia de promover el consumo en restaurantes radica en promover el crecimiento de la cadena productiva que comienza en el campo con la generación de alimentos, los negocios de Chiapas compran productos locales, no tenemos insumos importados, consumir en un restaurante es apoyar a la agricultura, ganadería y pesca, explicó.





Los costos son bajos, se encuentran alimentos desde 50 pesos en adelante, el consumidor puede hacer pedidos especiales, todos los negocios afiliados a la Canirac cuentan con las medidas sanitarias, el personal ha sido vacunado contra el Covid 19, los negocios son espacios seguros en materia de salud, hay toma de temperatura, tapetes sanitizantes, algunos tienen personal para el maneo de vehículos de los comensales, precisó.

Mantenernos en el mercado es el propósito, lo ideal sería crecer un 10, 20, 30 por ciento o más, siempre los negocios tienen grandes aspiraciones, pero depende de los escenarios económicos, la crisis también impacta en el consumo en restaurantes, pero por tratarse de fin de año siempre las familias van generando ahorros y es cuando disfrutan de ello en familia, en parejas, y esperamos que eso nos ayude, lo mismo que con el aumento del circulante con los pagos de los aguinaldos en el mes de diciembre.





Lo que necesitamos en Chiapas es que el presupuesto de egresos para el 2023 que estará aprobando el Congreso del Estado a finales de diciembre de este año es que cambie la estructura, que se realicen cambios dentro del gabinete estatal para que haya oportunidades para todos, que la Secretaría de Economía y del Trabajo tenga más recursos para todos, que pueda apoyar a las micro empresas de la entidad.

De las 160 mil unidades económicas en Chiapas el 97 por ciento son microempresas y necesitamos apoyos, este tipo de negocios no ha sido apoyado por la banca comercial, aunque se dio el programa Impulso por el que el gobierno del estado puso un depósito en garantía no fue atendido ese universo de negocios pequeños, necesitamos liquides para no despedir a personal, sigue estando la situación difícil.

Los trabajadores que contratamos para los fines de semana del mes de septiembre los tuvimos que volver a despedir porque no fueron las ventas como se esperaban, conforme al 2019 seguimos abajo, nosotros esperamos aumentar un 30 por ciento de demanda de servicios en las fiestas patrias pero no logramos, quedamos un 5 por ciento debajo de lo alcanzado en ese mes en el 2019, antes de la pandemia del Covid 19, hacemos un llamado a las autoridades a trabajar en equipo para salir adelante con la problemática económica y social, necesitamos trabajar muy fuerte en la recuperación de empleos, enfatizó.

Se espera que turistas visiten San Cristóbal





San Cristóbal de las Casas.- Propietarios de restaurantes y bares del centro histórico de la ciudad de San Cristóbal, están en espera de los puentes del día de muertos y el 20 de noviembre, porque esos días llegan personas fuera de lugar y algunos turistas se presentan en San Cristóbal y esperan recuperarse económicamente durante estos días de fiesta.

Al respecto, Jorge Hernández presidente de bares turísticos del centro histórico de San Cristóbal de Las Casas, en entrevista dijo qué están listos para esperar a los visitantes que llegarán el día de muertos y del 20 de noviembre, porque económicamente crecen y se están recuperando del Covid que afectó miles de pesos en varios negocios de San Cristóbal y algunos trabajadores fueron despedidos y afortunadamente para este año esperan a muchos visitantes.





Pidió a todos los visitantes que vienen fuera del país, así como nacionales qué visiten San Cristóbal, sabemos que hay inseguridad y bloqueos carreteros pero hasta el momento los bloqueos se han terminado, "pedimos que visiten Chiapas y la región altos".

"Nosotros estamos esperando que lleguen los turistas a San Cristóbal de Las Casas, porque tenemos que recuperarnos sobre la pandemia que nos afectó mucho y estamos contentos porque están llegando turistas franceses y de otros países y algunos gringos que no llegaban, ahora ya están llegando en San Cristóbal y esperemos que no haya bloqueos carreteros porque son los que afectan mucho", indicó.





Lamentó qué las noticias que suben en redes sociales y que lo ven el mundo entero / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





Adelantó qué para el mes de diciembre se verá abarrotado la ciudad de San Cristóbal por turistas nacionales e internacionales y están preparados para recibirlos, porque San Cristóbal de Las Casas es el ojo del mundo, y que afortunadamente la ciudad se está nivelando y recuperado como anteriormente,

Lamentó qué las noticias que suben en redes sociales y que lo ven el mundo entero, pero las noticias llegan distorsionadas en redes sociales; "visita San Cristóbal, vengan a San Cristóbal y es seguro y está muy barato".





Con información de Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas