Paneles solares: Una alternativa económica y ecológica

En un esfuerzo por promover el uso de energías limpias, el ingeniero en energías renovables, Pascual López de Paz, explicó las diferencias entre los sistemas autónomos e interconectados de paneles solares, destacando sus beneficios tanto económicos como ambientales, esto como una manera de sustentabilidad para quienes deseen ahorrar.

"Vamos a empezar a separar, por ejemplo, hay sistemas autónomos y sistemas interconectados. Los sistemas autónomos son los que comúnmente se utilizan en zonas rurales donde no llega la energía eléctrica y utilizan una serie de baterías para formular la energía (...) En el caso de los interconectados, ya son en la ciudad, donde se pueden conectar los sistemas fotovoltaicos en los techos de las casas, pero tomando en cuenta la necesidad del usuario", explicó López de Paz.

Promover energías limpias es fundamental para la conservación del medio ambiente / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

El especialista destacó que los paneles solares no solo ayudan a la economía familiar, sino que también tienen un impacto positivo en el medio ambiente. "Comentabas hace rato de que, que nos beneficien económicamente y ambientalmente. Podemos decir que los paneles son una tecnología limpia, que no contaminan, no hacen ruido, trabajan con la luz solar que sale todos los días y es gratis para todos. Sin embargo, es importante saber que para que un usuario sepa de lo que es la tecnología solar, primero tiene que saber qué cantidad de energía requiere en su vivienda o en su comercio", añadió.

La capacidad de abastecimiento de cada panel solar varía según el número de celdas que posea. López de Paz mencionó que "hay paneles que anteriormente eran de 100 W, y ahora están ya de 750 W, 500 W, entonces van dependiendo de acuerdo, se van modernizando más grandes pero el rendimiento es el mismo."

Invertir en paneles solares puede ser costoso inicialmente, pero la inversión se traduce en un ahorro significativo en el uso de energía eléctrica a largo plazo, además de los beneficios ambientales. "Deberían los usuarios probar la tecnología solar, porque realmente solo cuando lo utilizan conocen los beneficios, se pueden constatar que realmente es un ahorro de energía, desde el punto de vista económico y también ayudar al medio ambiente", concluyó López de Paz.

La adopción de tecnología solar no solo contribuye a la reducción de la huella de carbono, sino que también representa una inversión inteligente para quienes buscan alternativas sostenibles y económicas en el consumo de energía.

