Paralizado el sector productivo de Chiapas: Luis Estrada Contreras

El presidente del Centro Empresarial de Chiapas, Luis Estrada Contreras, dio a conocer que el sector productivo del estado se encuentra paralizado debido al desabasto de combustible por el paro magisterial desde el 15 de mayo y el bloqueo a los accesos de las instalaciones de Petróleos Mexicanos en la capital del estado de Chiapas.

"Estamos paralizados por el tema de que no hay combustible aquí en Tuxtla Gutiérrez, y eso es un poco complicado, la ciudad está un poco complicada para la comunidad porque se han tomado las instalaciones de Pemex que surten gasolina, actualmente muchas de las gasolineras no tienen combustible y todo mundo anda tratando de racionalizar el combustible para lo necesario, este problema tiene cuatro días, empezaron con el tape de las oficinas de Pemex en Plan de Ayala y esperamos que ya se solucione prontamente, ya vienen las elecciones el 2 de junio y eso se puede descomponer".

Una situación crítica el sector productivo de Chiapas donde se corre el riesgo de un aumento de precios en productos / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En entrevista telefónica el empresario dijo que el Centro Empresarial de Chiapas suspendió su asamblea general ordinaria mensual de este martes 28 de mayo por no haber garantías para el traslado a Tuxtla Gutiérrez de sus asociados debido al desabasto de combustible.

Estrada Contreras reiteró que la económica está siendo bastante afectada por el paro del magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los colaboradores de las empresas que se mueven en transporte público colectivo van a empezar a tener retrasos o ausencias en sus llegadas a las empresas porque el transporte diariamente llena sus tanques y va a haber una afectación en general a la sociedad que usa el transporte público y es una afectación no solo al usuario, sino a todo lo que implica la movilidad social.

Dijo Luis Estrada Contreras que en el caso de los negocios ya tenemos reportes de empresas que están racionalizando su combustible, sus productos o servicios porque tienen que ver cómo resurten su combustible, un 30 por ciento de las empresas asociadas ya tienen este problema, hay abarroteras, transportes, comunicaciones, hay problemas con el internet y no las pueden ir a reparar porque sus técnicos no pueden moverse, es un daño generalizado, no solo es mercancías, sino de servicios.

Mencionó que en el Centro Empresarial de Chiapas un 30 a 40 por ciento de las empresas que ya empiezan a tener afectaciones para repartir o distribuir productos, bienes y servicios, muy probablemente esto irá creciendo conforme se vayan alargando las horas de protesta del magisterio, por eso no queríamos que los empresarios se desplazan a Tuxtla Gutiérrez porque no hay garantías, vamos a posponer la asamblea, no vamos a exponer que la gente salga a la calle en las condiciones actuales, la gente está racionalizando el combustible para cosas que sean realmente urgente.

Lamentamos que ya se está empezando a ver una afectación generalizada en muchos servicios, es todo el sector económico, son todos segmentos de la economía que pasan por la movilidad, el desarrollo pasa por la movilidad, hay otro dato que está oculto pero que nos vamos a dar cuenta en breve, en las próximas semanas, que tiene que ver con el aumento en los costos de los combustibles y con el incremento de los costos de los productos, bienes y servicios, si ahora para traer una mercancía se trate por un sobre costo por el combustible o las pocas tiendas van a tener una demanda adicional, eso va a elevar los precios de los productos, va a replicar un poco, si se alarga el periodo de afectación económica vamos a tener más costos de los productos de la canasta básica, si la gente no puede traer a Tuxtla Gutiérrez su mercancía lo poco que haya se va a encarecer, insistió.

Apuntó que el llamado es que las autoridades busquen como solucionar el problema de manera pronta y no se alargue más el conflicto magisterial, podría haber mercancía varada en algunas carreteras y eso es muy complejo porque hay productos perecederos, hay quienes estaban trayendo gasolina de San Fernando, de Berriozábal, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, pero los bloqueos nos van a seguir causando un daño económico mayor, afectar la movilidad es un tema muy delicado.

El reclamo es que el problema no se puede permitir, por un lado le pedimos a la gente que tenga un poco de interés emocional en este caso, tenemos que entender que no es así como se logra conseguir las peticiones, por muy legítimas que sean no es la manera de buscar soluciones, menos tomar una instalación como la de Pemex que es tan necesaria por el abasto de combustible, el llamado es al magisterio de la CNTE y a la autoridad estatal a qué aplique la ley, el estado de orden, hacer un esfuerzo para el diálogo y si no hay condiciones aplicar la ley porque no podemos ser rehenes la ciudad, la salud, la economía, la vida y las personas, insistió el empresario Luis Estrada Contreras.