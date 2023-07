El último baile: Parque de la Marimba entrará en remodelación a finales de Julio

Este domingo 23 de julio será la última bailada en el Parque Jardín de la Marimba en Tuxtla Gutiérrez, el lunes iniciarán los trabajos de preparación para la rehabilitación del espacio ícono de la capital de Chiapas para si rehabilitación que tendrá un costo de 9.5 millones de pesos en su primera etapa que deberá ser entregada en diciembre de este año.

En el parque hay dos negocios, uno que pertenece al DIF Municipal y que se trasladará a un espacio de la presidencia municipal esquina con el parque central de la capital, un negocio particular más también dedicado a la venta de alimentos, entre ellos el tradicional pozol, la dueña paga renta, no fue posible localizar a la propietaria pero uno de sus trabajadores William López, contó que este domingo será su último día de trabajo en el lugar, a partir del 2 de agosto deberán estar en el parque central de la capital, a donde también se trasladará la marimbeada, las audiciones a base de música de marimba para el disfrute de los bailadores.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El Parque Jardín de la Marimba se inauguró en el mes de septiembre de 1993 siendo gobiernador Elmar Harald Seltzer Marseille y presidente municipal Julio César García Cáceres, y a juicio de William López, no era necesaria la rehabilitación o remodelación, el parque tiene historia, muchos de los que venían a bailar acá han fallecido, dos grandes marimbistas ya fallecidos han quedado aquí para la historia a través de sus estatuas, don Zeferino Nandayapa Ralda, de Chiapa de Corzo, y don Alberto Peña Ríos, de Tonalá.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Cree que el ayuntamiento de la capital no consultó a la sociedad el proyecto, además, no se conoce, a Tuxtla Gutiérrez llega turista por el parque y permanecerlo cerrado cinco meses afectará la afluencia de visitantes, quiere poda de árboles, pintada de mobiliario, mejoramiento de la instalación eléctrica, pero la remodelación o rehabilitación significa levantar todo el concreto hidráulico, si bien tenemos el parque central el icónico es este, prefiere este espacio por la afluencia de visitantes, hay quienes vienen a conseguir novios o a la reconciliación.

Pero todo eso, añadió, nos va a afectar, mucha gente que viene a consumir aquí dejará de hacerlo, nosotros dejaremos de vender, ojalá al final de la remodelación le guste las obras a la gente, para la levantada del concreto se tendrá que encerrar la plaza, habrá un encierro de lámina alrededor, ya nos avisaron que tenemos que salir y que para principios de agosto ya tenemos que estar en el parque central.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Trabaja en el negocio de venta de alimentos en la plaza y espera que la remodelación sea para bien, pues también se levantará todo el mobiliario de metal para su mejoramiento y vuelta a colocar el mismo, se aplicará pasto en la jardinería, cambiará el cableado eléctrico

Mientras tanto, Elí Hernández, expuso que el piso está cuarteado, bailadores y paseantes se tropiezan, requiere una rehabilitación y modernización aunque en realidad la presidencia municipal no ha presentado sus proyectos para ello, no se conocen, se mencionó de la probabilidad de demoler el actual kiosco y ampliarlo hacia la pista de baile pero la Secretaría de Obras Públicas de Tuxtla Gutiérrez no ha sido precisa en ese sentido.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Tras la autorización de inversión de 9.5 millones de pesos para la rehabilitación del Parque Jardín de la Marimba en Tuxtla Gutiérrez, los trabajos comenzarán la próxima semana, tarea será la sustitución del piso de concreto, se establecerán varios frentes para intervenir diferentes áreas del parque de manera simultánea, con el objetivo de retirar el concreto y colocar uno nuevo, indica la Secretaría de Obras Públicas de la capital.

La propuesta incluye la remodelación del kiosko y un nuevo techado de la pista de baile, se llevará a cabo una limpieza en todo el parque, así como la aplicación de pintura y sellador acrílico en el mobiliario de metal y se realizará un nuevo rediseño y ejecución de las rampas de acceso.

En una segunda etapa, habrá rehabilitación de las jardineras, mejoramiento del cableado, del alumbrado y la mejora de los servicios sanitarios, incluyendo las instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️