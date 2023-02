Denuncian parquímetros de Tuxtla en mal estado

Tuxtla Gutiérrez. Conductores tuxtlecos manifestaron su inconformidad por el mal estado de los aparatos electrónicos denominados "parquimetros" que se encuentran ubicados en el primer cuadro de la ciudad.

Los dispositivos sirven para regular el estacionamiento en la vía pública, el usuario de manera personal llega a la máquina, deposita dinero para tener derecho a parquear su automóvil en determinado tiempo.

El Reglamento de Tránsito y Vialidad vigente, en su Artículo 70, establece que está permitido estacionarse siempre y cuando la bahía esté marcada con una franja amarilla y no exista un señalamiento de prohibición cercano.





Los dispositivos sirven para regular el estacionamiento en la vía pública / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





El problema en el caso que las zonas reguladas del centro de la ciudad es que es necesario pagar para poder estacionarse, pero en varias ocasiones el instrumento de cobro y de expedición de comprobante no sirve.

"Como es posible que te multen en la 1 norte entre 8 y 9 poniente, frente al parque de la marimba, sino sirve el aparato, debería ser más tolerante tránsito municipal, ya que ellos al no tener el pago te hacen tu boleta, la cual cuesta cerca de 650 pesos" dijo doña Victoria Méndez.





Por su parte un agente de tránsito y vialidad municipal mencionó que el artículo 69 fracción XII menciona que por no cumplir el pago del parquímetros es acreedor a una multa, pero en ocasiones lo conductores quienes no pagan porque el aparato más cercano no sirve o no ven no les exime de su infracción, por lo que recomienda que en caso de que el parquímetro no sirva buscar otros que si funcionen y reportarlo al 072.