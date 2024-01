El PVEM inicia pre registro de aspirantes para las elecciones de Chiapas

Local Eduardo Ramírez se reúne con miles de simpatizante en Tuxtla Gutiérrez

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), inició este viernes 26 de enero el pre registro de aspirantes a puestos de elección para los comicios del 2 de junio de este año, contienda a la que irá en alianzas con otras seis fuerzas políticas con el lema "Sigamos Haciendo Historia", los registros no son definitivos serán condensados con los demás partidos políticos.

Confirmó el inicio del registro de los precandidatos y precandidatas la diputada federal y dirigenta estatal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos, que inició la recepción de documentos de aspirantes acompañada de los diputados federales del mismo partido político Jorge Luis Lláven Barca y Roberto Rubio Montejo, acto al que ni hubo acceso a los medios de comunicación.

Ariosto González Borralles se pre registra a la precandidatura por el PVEM para la diputación local / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Las propuestas de precandidaturas que se registren en el PVEM serán condensadas con Morena, PT, Chiapas Unido, Mover a Chiapas, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario y otro, para la sucesión de los poderes públicos de este año en Chiapas.

Se pre registra a la precandidatura por el PVEM para la diputación local del distrito 13 en el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez, Ariosto González Borralles, también se registra como precandidato por el PVEM, Carlos Molano Robles, para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, este último fue presidente municipal interino hace tres trienios para concluir el mandato que inició Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, que dejó el cargo para participar en la elección de gobernador en el 2018.

Carlos Molano Robles se registró como precandidato para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez/ Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Se recibirán en el proceso iniciado por la dirigencia estatal del PVEM pre registro de los 123 municipios y 24 distritos electorales, todos están sabedores que no son definitivos, aunque podrían ser parte de la planilla final que será registrada en su momento, en el mes de marzo, ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

No se aporta más datos de los registros, toda vez que los diputados federales dirigentes del PVEM han estado muy herméticos, el registro lo confirmaron por sus redes sociales y por mensaje telefónico la diputada federal del PVEM, Valeria Santiago Barrientos, que efectivamente está en marcha el proceso de pre registro pero por ahora no hay más información.

Ariosto González dijo que se ha inscrito para participar en el proceso interno de su partido con la intensión de ser él quien abandere a la coalición para las elecciones del 2 de junio, dice que tiene los méritos por llevar 20 años de carrera política en la que ha recorrido las colonias de Tuxtla Gutiérrez y ha contribuido a la solución de muchas de sus necesidades.

Mientras que Molano Robles añadió que Tuxtla Gutiérrez no está para ocurrencias, sino que necesita proyectos reales, concretos, y uno de los principales reclamos de la sociedad es la seguridad, el segundo es el empleo y la inversión, pero estos elementos no se pueden alcanzar si no hay Estado de Derecho, por eso vamos con todo, los días del 1 al 10 de febrero se van a decidir muchas cosas en el PVEM y en la alianza y esperamos llegar a la recta final de los registros de candidaturas ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

