Partidos y candidatos no se declaren ganadores antes de tiempo: INE

El presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, Arturo De León Loredo, hace un llamado a los partidos políticos, candidatas y candidatos no declararse ganadores antes del tiempo establecido en la ley, las incidencias se documentan, se han reportado a la Fiscalía de Delitos Electorales y pedicura civilidad.

De las 6 m 438 casas que es la meta instalar se lleva una confirmación de instalación de 5 mil 773, lo que es equivalente al 89 por ciento, seguramente dijo el resto ya está instalado pero por las condiciones geográficas no se tiene la comunicación.

Local Guardia Nacional no vigiló elecciones

Hay casos que ya no tienen solución como es el caso del robo y no instalación de cuatro casillas en Bochil, cabecera del distrito electoral federal 02, las inconformidades iniciaron el sábado, los funcionarios de casillas decidieron no seguir con su responsabilidad.

Por sustracción o robo de material electoral no se instalaron tres casillas en la comunidad Jericó municipio de El Parral, lamentablemente no se podrá continuar con el desarrollo de la jornada electoral.

Otras dos casillas en el distrito dos de Bochil en Ixtapa hubo suspensión definitiva dela votación, ya se había instado la mesa directiva de casilla y decide por si seguridad no continuar, querían votación abierta, lo que no está permitido.