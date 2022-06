Pensionados y jubilados del IMSS protestan por adeudos en la SCJN de Tuxtla

Jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exigen frente a la oficina de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tuxtla Gutiérrez, la devolución de su cuenta de cesantía y vejez, y se derogue la jurisprudencia 185, que impide el acceso a los derechos de los trabajadores y sus familias, están siendo afectados por un monto superior a los 2 mil millones de pesos.

Explican que el patrimonio de los trabajadores jubilados del IMSS está siendo afectados por la jurisprudencia 185/2008, por lo que no darán marcha atrás en la lucha por el pago de la subcuenta de cesantía y vejez, en Chiapas.

Destacan que las y los jubilados del IMSS en el estado seguirán en pie de lucha, basta de arbitrariedades y abusos de poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hay margen de negociación porque los derechos no se negocian, las conquistas no están sujetas a negociación.





Trabajadores jubilados del IMSS está siendo afectados por la jurisprudencia 185/2008 / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"Solicitamos respuesta inmediata de nuestro expediente 550/2021, de solicitud de atracción entregado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Ciudad de México en noviembre del 2021, exigiendo el pago de cesantía y vejez", explican.