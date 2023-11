DIF obliga a persona con discapacidad motora a jubilarse con la mitad del sueldo

La señora Claudia García Jiménez, con discapacidad motora, fue víctima del abuso de poder del ayuntamiento de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, trabajando 17 años en el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, fue obligada a jubilarse con la mitad del sueldo, 2 mil 700 pesos a la quincena.

Persona con discapacidad esdespedida del DIF Municipal / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Era presenta una discapacidad motriz, su señora madre tiene párkinson, y ante está crisis económica causada por el bajo salario, pide una audiencia con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con la finalidad de que lo ayude a resolver está injusticia y violencia en razón de género, que se agrava por su condición de discapacidad.

"Sin él no puedo hacer nada, ya pasé y hablé con todos sus auxiliares y no he resuelto nada, no hacen nada a mi favor, necesito hablar con el gobernador directamente, me quitaron la mitad de lo que yo ganaba".

Fue a buscar ayuda a la Ciudad de México a pesar de mi discapacidad por el maltrato que sufrí de parte de mi jefa, la directora de Atención a Grupos Vulnerables, Olga Lidia García, intenté hablar con la directora general del DIF Municipal, pero no se me hizo justicia, en todo momento prevaleció la violencia económica, la violencia en razón de género, el abuso de poder.

"Intenté hablar con la esposa del presidente municipal Carlos Orsoé Morales Vázquez, y tampoco se pudo, eso de que en los discursos dicen que las puertas están abiertas, jamás las han estado abiertas para mí".

La directora solo pedía uno de mis medicamentos, Rivotril, nunca se pudo abastecer el medicamento de mi madre como mi derechohabiente, "por culpa de ellos sufrí fibromialgia, un dolor intenso muscular, obvio al sufrir esto, me dio depresión, bajó mis defensas, y ahora estoy peor que nunca, mi discapacidad no me limita, pero la fibromialgia si me limita porque duele mucho todo el cuerpo, la cabeza".

Por eso quiero hablar con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, sólo él puede ayudarme, nadie más, sus colaboradores no me han querido atender, necesito que conozca mi caso y que intervenga ante la injusticia que ha cometido en mi contra el ayuntamiento de la capital de Chiapas, recalcó.