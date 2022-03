Personal de salud desconoce cómo funcionará el nuevo IMSS bienestar

La Secretaria General de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud María de Jesús Espinosa de los Santos, dijo que aún no hay claridad ni definición sobre la operatividad de la federalización de servicios de salud a través del modelo IMSS Bienestar para la población sin seguridad social sin embargo, si esto es benéfico para la población y prestadores de servicios, el personal apoya y respalda la estrategia.

Esperamos que se haga realidad lo dicho por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que no se trastocarán los derechos de los trabajadores, sin que tengamos información fehaciente de cómo será el funcionamiento, los trabajadores en Chiapas estamos atentos sobre lo que pueda suceder con la federalización de servicios de salud.

En la entidad suman de todos los estatus laborales 26 mil trabajadores de la salud entre base, regularizados, formalizados y de contrato, ese universo debe tener garantizado sus derechos y tenemos esperanza de que se establezca un orden, como lo ha hecho público el propio presidente, para lograr la regularización legal de todos los que no son de base.

“Queremos que lo que ha dicho el presidente llegue a los trabajadores de la salud, que se respeten los derechos, porque en el caso de Chiapas hoy ante la pandemia cuando tuvieron que haber sido apoyados y motivados, hubo hasta despidos que hasta ahora no sabemos las causas, no fue masivo pero la autoridad no ha respetado las condiciones generales de trabajo que señala que para cambios o despidos tiene que informarlo o ponerse de acuerdo con el sindicato”.

Espinosa de los Santos insistió que el personal tiene confianza de que se puedan retomar todos estos procesos sustentados en la normatividad de salud, el trabajo es un derecho humano y debe atenderse en su justa dimensión, del que dependen muchas familias.

De acuerdo con la dirigente sindical habría que empezar por realizar un diagnóstico para saber con qué contamos porque este cambio en la prestación del servicio implica infraestructura, recursos humanos y equipo; tenemos que saber qué funciona al 100 y que no y habrá que establecer un plan integral de mantenimiento a los equipos.

“Por el bien de la población debe ser para bien, además tanta falta hace mejorar los servicios de salud en todas las instituciones y por lo trabajadores de la salud para que sean respetados sus derechos humanos y laborales”, puntualizó.