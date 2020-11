Pese a la campaña de sensibilización, hay resistencia al uso del cubreboca

El mayor trabajo que se ha realizado en el sector salud frente a la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19) en el estado es en la prevención a la salud para disminuir la cadena de contagio del virus, Chiapas alcanza hasta el último miércoles un registro acumulado de 6 mil 848 casos positivos y más del 98 por ciento se trata de contagio entre chiapanecos, afirmó la doctora Amanda López Mendoza, Jefa del Distrito Número 1 de la Secretaría de Salud.

Desde cada uno de los Distritos de la Secretaría de Salud se despliega una fuerza de tarea de promoción para el uso de cubrebocas de tela de manera ininterrumpida durante 14 días desde el 30 de octubre hasta el 13 de noviembre, y con brigadas epidemiológicas en la búsqueda intencionada de casos casa por casa, no ha sido fácil, ha habido resistencia para su uso.

Nos debe preocupar a toda la población la mitigación del daño y disminuir el contagio entre persona y persona, con el semáforo de riesgo epidemiológico de color amarillo se han regresado a muchas actividades en el estado, los primeros siete días de la enfermedad es donde se replica el virus y los otros siete son el mayor mayor periodo de transmsión, explicó López Mendoza.

En las brigadas de sensibilización y concientización participa personal de cada uno de los Distritos de Salud, del Programa de Vectores, Protección Civil y de los Ayuntamientos, sin embargo, hay resistencia al uso de cubrebocas, a veces por portan los padres pero no los hijos, o en su caso, los hijos pero no los adultos mayores, aunque es una herramienta fundamental para evitar la transmisión del virus.

Dijo que la Red de Municipios Chiapanecos por la Salud colaboran en la promoción y prevención a la salud, a quienes se rehúsan a usar el cubrebocas deben hacerlo por la salud de ellos mismos, no es obligatorio es de conciencia, es de responsabilidad, no permitamos que la enfermedad entre al hogar, suman 567 decesos durante la pandemia.

Por ello, se visitan unas 220 mil personas diariamente desde los Distritos de Salud, todos los establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, mercados públicos, se realiza un perifoneo local en las comunidades rurales y pinta de bardas, debido a que el virus existe, es letal, mata y causa enorme daño en el organismo y en la sociedad en general, nos ha cambiado los estilos de vida y de convivencia.

Foto: Cortesía | Salud Chiapas

La campaña del uso de cubrebocas inició el 30 de octubre porque se esperaba una fuerte movilización de la población los días 1 y 2 de noviembre, luego viene el "Buen Fin", una actividad del sector comercio para la promoción de productos, bienes y servicios del 9 al 20 de noviembre, en la que se espera un aumento en la movilidad, sobre todo porque se ha anunciado el pago adelantado de aguinaldos.

López Mendoza explicó que la estrategia de protección personal tiene que mantenerse posterior a los 14 días de la campaña ya en marcha porque luego vendrán los doce días de festividades de la Virgen de Guadalupe, y le seguirán los días de Navidad y Nochebuena, fin de año, inicio de año y día de reyes, pero lo más importante tiene que ser las medidas de prevención.

Comentó que no solo el cubrebocas, también el lavado constante de las manos, en su caso el uso de gel antibacterial, la sana distancia, no acudir a eventos masivos, no salir de casa en la medida de lo posible, proteger a toda la familia, es especial a los niños, niñas y adultos mayores, no podemos evitar que la gente se mueva, pero sí todos podemos evitar la propagación del virus.