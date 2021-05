Petición de estudiantes no se resolverá amenazando las elecciones: INE

Ante la amenaza de estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y organizaciones sociales, de boicotear las elecciones del 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) les responde que no es su responsabilidad determinar la legitimidad de las causas que motivan la manifestación y el reclamo.

El presidente del Consejo Local del INE, Arturo De León Loredo, les reiteró que no es amenazando a la democracia como encontraremos el camino para la solución a dichos reclamos.

"Expresamos un enérgico llamado a quienes participaron en estos actos para que realicen una reflexión, como sujetos que viven en una democracia y hacen uso de los derechos que ésta les garantiza; y en la ruta de la legalidad, de la responsabilidad y del respeto a los demás integrantes de la sociedad, a las instituciones y a los principios y valores de la democracia, en tanto encuentren las opciones de solución a sus demandas".

Local Si no liberan a normalistas, no habrán elecciones en Chiapas: CNTE





La petición y reclamo que tengan los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá no encontrarán solución amenazando al INE ni al proceso electoral en curso que nada tiene que ver con las problemáticas sociales que manifiestan.

De León Loredo puntualizó que el INE ha seguido un esfuerzo constante para que el día 6 de junio 3 millones 780 mil 216 ciudadanas y ciudadanos en libertad, con seguridad y en secreto decidan en las boletas electorales en las 6 mil 652 casillas propuestas en el estado.

Hace un llamado a construir las condiciones para una jornada electoral exitosa en la que se exprese la pluralidad política, que sea una jornada electoral participativa, sin corajes, sin temores, sin violencia y en paz, seguiremos junto con la ciudadanía construyendo la democracia en Chiapas y en todo el país.

Chiapas elegirá 13 diputaciones federales, 24 diputaciones locales de mayoría relativa, 16 diputaciones de representación proporcional y miembros de 123 ayuntamientos, 70 casillas no se instalarán en Oxchuc, 8 en Honduras de la Sierra, 12 más podrían no instalarse en Tila y existe también el riesgo de no instalar en Venustiano Carranza; participan 14 partidos políticos, 10 nacionales y 4 locales.