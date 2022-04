Piden a partidos políticos poner alto a la violencia política contra mujeres

En una reunión de trabajo, Gisela Ruiz Burguete le pidió a los 14 partidos políticos acreditados ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) que se comprometan a poner un alto a la violencia política contra las mujeres en razón de género, debido a que en Chiapas se necesita una vida libre de violencia para las mujeres en todos los municipios.

La encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, Gisela Ruiz Burguete, sostiene que una de las formas de evitarla es con la prevención y esta comienza con el reconocimiento de los derechos y el ejercicio de estos, para ello es necesario que se difundan y conozcan las mujeres sus derechos.

Tras sostener reunión de trabajo con las representaciones de las Unidades de Género de las 14 fuerzas políticas, reiteró que todos los actores políticos de todos los niveles de gobierno tienen que ser muy contundentes para alejar la violencia política contra las mujeres en razón de género, señaló que las mujeres son mayoría en la sociedad, en el padrón electoral y el listado nominal, más del 51 por ciento del total, son las que sostienen y le dan fuerza a la democracia.

Gisela Ruiz Burguete pidió que los 14 partidos políticos se comprometan a poner alto a la violencia política contra las mujeres en razón de género / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

La finalidad de la capacitación es contribuir al fortalecimiento de conocimientos sobre los aspectos básicos para identificar el concepto de violencia política, el marco jurídico, las conductas, las víctimas, la identificación de los agresores e instituciones competentes para detectar los casos y atender los actos de violencia contra las mujeres, hay que poner alto, destacó.

Invitó a las mujeres a no permitir más agresiones en su contra, a visibilizar las conductas, a presentar denuncias y a hacer público a los responsables, no más tolerancia, no más omisión, se tiene que actuar con toda energía y deslindar las responsabilidades para que los agresores respondan por su conducta ante la justicia.