Piden libertad para alumnos detenidos de la Mactumactzá

Padres de familia y estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá solicitaron la libertad de los 95 detenidos el pasado martes durante la liberación de la autopista y caseta de cobro Chiapa de Corzo - San Cristóbal de Las Casas, donde decomisaron cohetones y bombas molotov.

Durante una conferencia de prensa en las instalaciones de la escuela al poniente de Tuxtla Gutiérrez, dijeron que no han tenido comunicación con los detenidos y creen que están en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, a donde posteriormente marcharon por el libramiento sur para pedir al titular, Olaf Gómez Hernández, la libertad de sus compañeros.





"Condenamos estos actos violentos porque nosotros venimos de comunidades pobres, nosotros estamos exigiendo convocatoria de nuevo ingreso y no es posible que el gobierno ataque a nuestros hijos, que la Fiscalía General del Estado los libere", expuso uno de los alumnos.

Uno de los padres de familia que intervino en la conferencia pidió el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, "esta es una escuela de campesinos, de pobres, no estamos en condiciones de estar gastando dinero pero vamos a defender la escuela".









La demanda es la libertad de todos aquellos que están detenidos, desde el martes a las once de la mañana nos enteramos de las detenciones, "ellos no cometieron ningún delito, ser pobre no es pecado, somos de bajos recursos y cuando llegan a esta escuela es una bendición".

Los maestros son los que saben la necesidad de los campesinos, del pueblo, los que están en las oficinas, los que no están en campo no saben las necesidades de los pobres, por ello vamos a defender la escuela y a exigir la libertad de los estudiantes detenidos.

En la manifestación participan representantes de los 238 indígenas desplazados del ejido Puebla municipio de Chenalhó, entre ellos, Aracely Cruz López, una joven que perdió a su padre, Guadalupe Cruz, durante la expulsión el 26 de mayo del 2016; los desplazados viven en un campamento en San Cristóbal de Las Casas.