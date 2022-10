Max, el pitbull que arrancó brazo a ladrón en Copoya no será sacrificado

Tuxtla Gutiérrez. El perro de raza Pitbull de nombre max que atacó a José "N" de 32 años de edad el día viernes en el interior de una vivienda en la colonia Copoya no será sacrificado, dijo en conferencia de prensa Alfredo Ruiz Coutiño, director de riesgos sanitarios Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

El funcionario detalló que por el momento se mantiene en observación durante 10 días desde que ocurrieron los hechos por el tema de sanidad y de algún virus de rabia.

"La autoridad municipal no contempla el sacrificio de algún animalito, no encontramos elementos para iniciar algún proceso sancionador, pero que quede claro que está autoridad no contempla ningún sacrificio" dijo Ruíz Coutiño.





El director de riesgos sanitarios Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Alfredo Ruiz, mencionó que el pitbull no será sacrificado / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





Hasta el momento el canino se encuentra bajo el cuidado y observación de los dueños, se les ha exhortado a los propietarios a que lo tengan en un lugar en óptimas condiciones para que se encuentre en buen estado. Mencionó.

Por último, el responsable de la salud pública local pide que no se descuiden o maltraten a sus mascotas, ya que el reglamento municipal contempla Sanciones administrativas, arresto administrativo y multas económicas.

Hasta el momento familiares del hombre agredido no se ha pronunciado de manera oficial, únicamente en redes sociales algunas personas han mencionado que pide el resarcimiento de los daños y lesiones.