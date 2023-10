Plácido Morales molesto por sacarlo de la jugada

En conferencia de prensa de este lunes, el contendiente de MORENA para la candidatura a gobernación, Placido Morales informó que se encuentra en desacuerdo ya que fue excluido del proyecto.

Menciona que es inexplicable ya que leyó la convocatoria, se inscribió, entró con un expediente completo, además que hizo todo por la causa de Cuarta Transformación (4T) a lo largo de más de 20 años; "y la convocatoria dice, afirma que la Comisión Nacional de Candidaturas iba a evaluar perfiles y cuando digo inexplicable para mi, porque quienes en el 2018 estaban en el Partido Verde, otros llamando mentiroso al Presidente de la República, otros en otros partidos, otros compitiendo en contra de MORENA en el 2015 y los que hemos construido MORENA no estamos, bueno el que ha construido, habló por mi", afirmó Morales.

Ante ello pidió que se le de una explicación por su derecho como militante y cuadro distinguido de MORENA el por que no esta, pidiendo de igual forma que los que estén en la encuesta se haga el proceso de la mejor manera y de forma transparente, ya que Chiapas no está para experimentar, porque estas elecciones parecen concursos de quien pone más propaganda política.

Afirmó que las condiciones en las que está Chiapas son las peores, entre ellas mencionó la zozobra, la incertidumbre, desconfianza en las autoridades, el desorden en el estado y quien vaya a gobernar tiene que tener experiencia y conocer el tema, y tener así como la moral pública y política.

"Yo le he apostado al pueblo de Chiapas, me ha costado desde mi educación porque yo fui a universidades públicas, he trabajado aquí y si tengo energía y tengo salud, espero seguir desde cualquier lugar sirviendole al pueblo de Chiapas e incluso desde escribir, dar clases, dar platicas aquí en Chiapas, yo si no tengo otra vida, más que la que tengo aquí", finalizó el maestro Placido Morales.

