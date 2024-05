Exigen anulación de reformas y mejora en condiciones laborales: Maestros

El plantón indefinido del magisterio en Chiapas y en la Ciudad de México es resultado del sexto Congreso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), su permanencia dependerá de las respuestas de los gobiernos federal y estatal, se ha entregado el pliego petitorio al gobierno de la república en Palacio Nacional, y el reclamo es la abrogación de la reforma educativa y laboral, la reforma a la ley del ISSSTE, su equipamiento, abasto de medicinas y calidad del servicio médico, el pago de salario a docentes interinos desde hace más de un año, se necesitan unas 5 mil plazas, de ellas 3 mil 500 aproximadamente en el sector indígena, expuso el profesor Fernando Serrano Monroy.

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Colegio de Bachilleres de Chiapas, expuso que desde el 2013 seguimos caminando con la sección VII del SNTE para combatir la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, y seguimos haciendo frente a la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, debido a que el 80 por ciento de su contenido es el texto de la ley de Peña Nieto, que constituyen un agravio tanto laborales como académicos y para los estudiantes.

En lo que corresponde al Colegio de Bachilleres de Chiapas el director general Jorge Luis Escandón Hernández, tampoco ha dado respuestas a la demanda de basificación de los trabajadores, además, está afectando a la base trabajadora con la disminución de horas a los docentes, recortan contenidos para los estudiantes, lo que representa un agravio tanto laboralmente como académicamente, tampoco han pagado a los trabajadores administrativos la medida de bienestar para elevar el salario, no nos han otorgado el 8.2 por ciento en promedio de incremento salarial, añadió en entrevista.

Por otra parte, dijo que no se ha hecho realidad la demanda de basificación desde hace diez años, no obstante que hemos sustentado nuestro planteamiento, a pesar de tantos ofrecimientos de López Obrador este gobierno ya se fue, nuestras demandas son legales y legítimas pero no hay soluciones, por lo tanto reiteró que el plantón se sustenta en la falta de respuestas del gobierno que está heredando el problema al futuro gobierno, lo que hay son oídos cerrados.

Los ofrecimientos de López Obrador de un gran diálogo con el magisterio de México quedó en solo promesas, antes y después de la pandemia del Covid 19 hubo mesas de trabajo pero solo se escuchó al magisterio y no se dio respuestas, esos son los agravios, se hizo creer a la opinión pública que había atención, por nuestras parte seguiremos movilizándonos, mientras que la vinculación de la actual Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, no ha servido de nada, no ha tenido una relación buena con el magisterio, al contrario, dice que los ceses de los maestros están justificados, además, niega la bilateralidad del sindicato en la toma de desiciones, en cambio, la violación a los derechos humanos son plenos.

Mientras que el supuesto concurso del magisterio a través de la Unidad para el Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) son solo un "teatro" haciendo creer que se aplican, nos hemos opuestos a las convocatorias porque no hay plazas de nueva creación, hemos exigido el blindaje, pero legalmente es solo "un mal montaje", por lo que el plantón será por tiempo indefinido, podríamos llegar al 2 de junio día de las elecciones con el plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez, insistió Fernando Serrano.

