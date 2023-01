Pobladores condenan violencia en Juárez, piden diálogo y respeto con los inconformes

Habitantes del municipio de Juárez en el norte de Chiapas condenan la violencia causada por un sector de la población que exige inclusión en programas sociales, desaprueban los bloqueos de los accesos a la cabecera municipal, demandan orden y estado de derecho.

Reuniones en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local del municipio, la sociedad de Juárez dice ser conocedora de los hechos que se han suscitado desde el mes pasado ante el reclamo de un derecho que según les asiste, sin embargo, entendemos su inconformidad pero reprobamos los actos vandálicos desde el primer día en que se inició con los bloqueos de acceso al municipio.

Sabemos que existen las instancias correspondientes para que por la vía legal que es la correcta, privilegiando el diálogo y el respeto mutuo es como se deben alcanzar las soluciones, la paz, la seguridad y la estabilidad social, exponen en un escrito enviado a los medios de comunicación.

Entre los firmantes de un desplegado se encuentran Jose Amador Jurado, Marlene del Rocío Quevedo Ramos, Miguel Gutiérrez Martínez y otros, en el que indican que la mayoría de los habitantes de Juárez han visto la intención del gobierno en sus tres niveles de gobierno para entablar una mesa de diálogo con los inconformes, misma que se rompió y concluyó con actos vandálicos y la quema del palacio municipal.

El edificio público no le pertenece a ningún partido político, a ningún grupo en particular, y todos sabemos que fue construido por el esfuerzo, la entrega y el recurso de muchos hombre y mujeres de trabajo, de lucha y visionarios, que se esmeraron para que las futuras generaciones tuviéramos un espacio digno donde ser escuchados y atendidos por nuestras autoridades, explican en el texto.

Juárez es un municipio tranquilo, pacifista y solidario, con causas justas que abonen a la paz y a la gobernabilidad, por ello, a los manifestantes les decimos que respetamos su inconformidad, pero deben entender en lo que reclaman como sus derechos a recibir beneficios del gobierno federal, pues están violentando los nuestros, el libre tránsito, a ejercer nuestras labores de trabajo para llevar a nuestras familias a base de nuestro sudor los sagrados alimentos e incluso, atentando contra la paz de toda nuestra sociedad.

"Hacemos un llamado enérgico a quienes buscan dividir a nuestro municipio, a quienes incitan a la violencia y a quienes encabezan los bloqueos, a que, si en realidad buscan el bienestar del pueblo, se limiten a través de sus seguidores, a seguir utilizando la demanda justa de los afectados con otros tintes".

Inconformes están violentando los nuestros, el libre tránsito, a ejercer nuestras labores de trabajo / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"Al gobernador Rutilio Escandón Cadenas le pedimos que nos voltee a ver, y que no permita que la economía en Juárez se detenga, que no permita más atropellos a los derechos de la mayoría de los juareños, que se restablezca y se haga valer el estado de derecho, llevamos días secuestrados en nuestro propio municipio, se han dañado espacios públicos que no son de ningún ayuntamiento, son del pueblo, son nuestros, han atentado contra la vida de los ciudadanos, y a eso ya no se le puede llamar manifestación pacífica".

En el escrito dirigido al gobernador Rutilio Escandón, a la Secretaria de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez; al Subsecretario de Gobierno, Jorge Cruz Pineda; al Coordinador de Delegados, Amín Oscar Pascacio; al Delegado de Pichucalco, Fernando López; al Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández; al Secretario de Bienestar, Rodolfo Moguel Palacios y al presidente municipal de Juárez, Oscar Serra, insisten: "al margen de la ley nada, no por encima de la ley nadie".

Pobladores le piden la gobernador que tome cartas en el asunto / foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas







