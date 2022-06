Poca cultura en seguros catastróficos en Chiapas

En Chiapas no hay cultura del seguro en el hogar ni en negocios, la demanda del llamado seguro catastrófico es muy poca, son muy escasas las viviendas que se aseguran de entre las y los chiapanecos que representamos más de un millón y medio de personas, más de un millón 300 mil hogares y 4 mil 189 localidades urbanas.

Un agente de ventas del Grupo Nacional Provincial (GNP) en la capital del estado sostiene que las empresas aseguradoras se han especializado en la protección de automóviles debido a que es el bien mueble de mayor riesgo por robo, daños y otros perjuicios, por lo tanto, es el que mayor se demanda.

GNP también trabaja con proyectos de inversión y proyectos en el ramo de vida y de gastos médicos; por ese motivo lo que más se asegura son autos y en segundo lugar los planes de vida y en tercero de inversión, por eso pocos se interesan en asegurar sus viviendas y lo que en ella se encuentra.





Los seguros para vivienda no llegan ni al uno por ciento de la población y aunque se ofertan, las familias, los habitantes del estado creen que no es necesario; las razones son muchas, creen que su vivienda es segura, que no podrá ser afectada por un sismo, por incendio, por desbordamiento de ríos y arroyos, etc.

De acuerdo con el valor de la vivienda y la ubicación de la misma se cotiza el costo del seguro catastrófico, las empresas no proporcionan información relacionada con ningún tipo de seguro a los medios de comunicación, no es su política, afirma, los datos obtenidos fueron a través de cotización por escrito.





En la capital el promedio del valor de las viviendas es de 300 mil pesos, 500 mil pesos, 800 mil pesos y un millón de pesos o un millón y medio en promedio; hay de valor más alto y para proteger una vivienda con valor de 300 a 500 mil pesos, implica un pago de póliza de seguro de entre los 2 mil y los 644 pesos por un periodo de un año, con este monto durante 365 días se está protegiendo la vivienda por daños de fenómenos hidrometeorológicos, por terremoto o erupción volcánica, por incendio, por rayo y por explosión.

También alcanza la cobertura de la póliza por remoción de escombros, gastos extraordinarios, concepto de ruptura de cristales así como también por equipo eléctrico o electrodoméstico dañados; a su vez por equipo electrónico móvil o portátil, por contenidos en refrigerador, responsabilidad familiar, responsabilidad civil doméstica, cancelación de viaje.

Puede no usarse el seguro por eso las personas creen que es una inversión no necesaria, no obstante que la inversión por un año en vivienda puede proteger además de lo ya descrito como la pérdida de equipaje, pago de salario por siniestro, por mascotas, incluye gastos funerarios, contempla un ajuste inflacionario, asistencia alianza residencial y demás riesgos tratando proteger el patrimonio.

Otro tipo de vivienda explica, es la que tiene un valor de un millón de pesos, un millón 300 mil pesos o un millón y medio, por la que se deberá realizar un pago anual de 3 mil 672 pesos con 88 centavos y que tienen las mismas coberturas que la póliza anterior.

Para la Compañía de Seguros Alianza México una vivienda valuada en un millón de pesos, implica generar un pago anual es de 3 mil 877 pesos con cobertura por incendio, todo riesgo de contenido, responsabilidad civil, gastos extraordinarios, riesgo hidrometeorológicos, por terremoto, erupción volcánica, además de servicios funerarios.

Otras empresas como Afirme no proporcionaron más datos, solo aproximaciones en costos de pólizas por casas con valor de 250 mil pesos a 800 mil pesos, implicaría un pago de entre mil 400 a 2 mil 800 pesos anuales, Mapfre sus costos son un poco menores mientras que Qualitas solo asegura autos de todas marcas y precios, dice que las viviendas no es su rama porque la gente no asegura su vivienda, mientras que Inbursa no aportó información.