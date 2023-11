¿Taxímetro en Chiapas? Diputado exige tarifas justas en el transporte público

Tuxtla Gutiérrez.- El presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte de Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, ha expresado su preocupación sobre los cobros excesivos en el transporte público y ha instado a la implementación de un sistema tarifario justo y a mejorar la calidad y seguridad del servicio.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) subraya que el costo actual del transporte público no se corresponde con la calidad del servicio que se brinda. En su opinión, es crucial que se aplique la Ley de Movilidad y Transporte de Chiapas, publicada el 28 de octubre de 2020, que establece la necesidad de un transporte público de calidad, eficiente, cómodo, seguro, accesible y limpio. Además, el artículo 24 de dicha ley exige un trato digno y el artículo 29 impone límites de velocidad que deben respetarse.

Zuarth Esquinca enfatiza que la ley también establece restricciones en la vida útil de los vehículos utilizados en el transporte público. Según el artículo 89, los vehículos tipo colectivo de hasta 16 plazas no deben tener una vida útil mayor de cinco años, los de más de 16 plazas no deben superar los diez años, y los vehículos tipo taxi no deben exceder los siete años. Sin embargo, argumenta que la mayoría del parque vehicular ya ha superado estos límites y debe ser reemplazado.













El legislador chiapaneco afirma que la ley se incumple en la práctica, ya que no se está aplicando ni supervisando adecuadamente. Propone una revisión de estas disposiciones en colaboración con colectivos y asociaciones ciudadanas para garantizar que se cumpla con esta obligación legal y, como resultado, proporcionar a los usuarios un servicio de calidad, seguridad y una tarifa justa que corresponda a la calidad del servicio.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El legislador también señala la necesidad de mejorar la seguridad y calidad del transporte público. Considera que la aplicación de un sistema de taxímetro podría ser una solución para evitar cobros injustificados y permitir que los pasajeros paguen tarifas basadas en la distancia recorrida. Además, destaca que es urgente aplicar la nueva Ley de Seguridad Vial Nacional para mejorar la seguridad de los usuarios.