Familiares de víctimas del colectivazo ruta 91 en Tuxtla exigen justicia y denuncian impunidad

Familiares de las víctimas mortales del trágico colectivazo que ocurrió el 9 de octubre en el libramiento norte, en la colonia Los Manguitos de Tuxtla Gutiérrez, han alzado su voz exigiendo justicia y denunciando la presunta impunidad que rodea el caso. Entre los reclamos, resalta la falta de avances en las investigaciones y la ausencia de detenidos relacionados con el accidente.

En una conferencia de prensa realizada en el lugar del accidente, donde aún permanece una cruz de madera en memoria de las víctimas, la señora Rosalba Morales Girón, hermana de una de las cuatro personas fallecidas en el accidente, Matilde Morales Girón, hizo hincapié en la necesidad de justicia para las víctimas y sus familias. Matilde Morales Girón falleció ocho días después del accidente en el Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, dejando atrás a su esposo, tres hijos, madre y cinco hermanos.

La señora Morales Girón explicó que su hermana viajaba en el colectivo de la ruta 91 con dirección a su trabajo cuando ocurrió el accidente. Tenía 52 años de edad y se describía como la "esperanza de la familia". A pesar de sus esperanzas, Matilde no sobrevivió a las heridas sufridas en el accidente. La familia exige justicia no solo para ella, sino para todas las víctimas y los lesionados, y busca respuestas de los responsables del colectivo y del vehículo particular involucrado.

La falta de avances en las investigaciones y la ausencia de detenidos han llevado a los familiares de las víctimas a manifestar su preocupación por la corrupción y la impunidad que perciben en el caso. La Fiscalía General del Estado ha reiterado su compromiso de llevar a cabo las investigaciones, pero hasta el momento, no ha habido detenidos.

Los familiares de las víctimas han llamado a la unidad entre las familias afectadas y han instado al público a unirse a su clamor por justicia. La impotencia, la rabia y el dolor se sienten profundamente en la comunidad, y se espera que la respuesta de las autoridades sea justa y transparente.

Mientras tanto, Alondra Castillejos, hija de Juan José Castillejos Urbina, quien falleció en el lugar del accidente, ha expresado su frustración por la falta de justicia y la percepción de impunidad en el caso. Las familias exigen que los responsables respondan ante la justicia por sus acciones y que se esclarezcan las circunstancias que rodean este trágico suceso.