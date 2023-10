Colectivazo de la 91 deja otra víctima más, hermana de la afectada nos cuenta lo sucedido

Tras el accidentes sucitado por el accidente del colectivo de la ruta 91, Matilde Morales Girón, copiloto a bordo del transporte de la ruta 91 falleció al no resistir las lesiones provocadas en el accidente, Rosalba Morales Girón, hermana de la víctima, nos relata la situación en la que su hermana se encontraba.

Policiaca ¡Terrible accidente! Colectivazo en Tuxtla Gutiérrez deja tres muertos y 14 lesionados Acudió al hospital Gilberto Gómez Maza, en donde se encontraba muy grave Matilde y lescomentaron que había una emergencia, por lo qe se había complicado la situación, a las 7:00 am tuvo un infarto, esto debido a un problema en la cabeza que le ocasionó el accidente (hematoma).

"Nos habían dicho que iba a mejorar y que esaba mejorando de las fracturas que tenía, pero del hematoma no cedía, pero que uvieramos Fé y que ella iba a salir adelante, pero ya no resistió", indicó Rosalba.

Con ello mencionó que la trataron de reanimar en 3 ocasionees pero fue imposible, estando 8 días hospitalizada. Tuvieron acercamiento con autoridades de transporte, quienes les indicaron que presentara la denuncia, para tener una anera de presionar, haciendo que el responsable pague por los daños.

Local Despiden a María Guillen, víctima del colectivazo ruta 9105 Matilde Morales Girón acababa de cumplir 52 años, y normalmente casi no hacía uso del transporte público, lamentablemente ese día lo utilizó y se sucitó la desgracia, ella se dirigía al trabajo, el cual se encontraba en la Torre Chiapas.

"Que puedo decir, ya nada nos va a regresar a mi hermana y ya teniamos muchos pendientes por hacer", explicó Rosalba, hermana de Matilde.

La partida de Matilde les deja un gran vacío a la familia Morales Girón, describiendola como una perona llena de luz, siempre alegre, siemre uniendo a la familia y amigos, extrañaran sus mensajes de buenos días a diario, quien estaba pendiente de de su mamá, ya que vive en un rancho.

"Mi mamá no sabe, no está enterada, viene y peinsa que va a ver a su hija, mi mamá tiene 73 años", abundó.

Puedes leer también: Familia exige justicia por trágico accidente en Tuxtla Gutiérrez del colectivazo Ruta 9105

Ante el dolor y la tristeza mandó un mensaje a los responsables del accidente, diciendles que ojala no pasen por este dolor o no sepan que se siente, a su vez pide justicia y que no quede impune.

Así como Matilde, muchas personas que tomaron ese transporte, tnías muchos sueños por cumplir, cabe mencionar que en el hospital aún queda una joven de 21 años, quien estaba a punto de graduarse, así como un señor que tiene a su esposa y a su hija hospitalizadas a consecuencia del accidente.