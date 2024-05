5 lugares para ir en familia en Tuxtla Gutiérrez

Divertido San Sebastián

Es un restaurante campestre familiar con actividades alternativas semi extremas en armonía con la naturaleza y que puedes disfrutar en familia. Tel.: 961 270 2121

#tuxtlagutierrezchiapas #tuxtlagutiérrez #apoyalolocal #chiapas #divertidosansebastian ♬ sonido original - Caminando con el wero @caminandoconelwero Divertido San Sebastian Estábamos en busca de un lugar para descansar y que ala vez tuviera alberquita bandita , para darnos un buen desestres y salir un poco de lo cotidiano, y olvidarnos del ajetreo de la ciudad. @Divertido San Sebastián cuenta con un Restaurant Campestre Familiar y les ofrece servicio de bebidas, comida y botanas a la carta..🍔🥩🥗🍤🍻☕🥧 * Variedad de Parrilladas * Platones botana * Botana tradicional * Aguachile * Ceviche * Camarones * Mojarras * Hamburguesas * Papas / nuggets * Bebidas micheladas, aguas, refrescos etc. Y Todo es preparado al momento bandita.😋 🚨🔊El acceso a Divertido San Sebastián es de $50 pesos p/persona a partir de 4 años., y cuentan con los siguientes servicios: 🚨🚧🚨🚧🚧🚨 * Albercas. * Chapoteaderos. * Area de jardín con amahacas camastros. * Resbaladillas. * Columpios. * Area de juegos techada y alfombrada. * Juegos de jardín. * Cancha fut7. * Ruedo. * Estanque de mojarras. * Criadero etc... Ideal para toda la familia bandita!! 🚨🚨Ellos están ubicados en carretera al aeropuerto Angel albino corzo km. 3.2, como referencia entras donde está más gas ahí hay letreros para llegar a divertido San Sebastián entras en una terraceria y en 3 minutos llegas al Paraiso bandita.🚨🚨 🔊🔊Divertido San Sebastián te espera los días sábados y domingos de 11:00 am a 6:00 pm. Les puedes enviar un whats para hacer tus pedidos al 961-270-2121; así que vengan prueben de todo.🔊🔊 🚨🚨🚨y si dices que viste el video en caminando con el wero tendrás 2x1 en accesos “cover “ bandita así que aprovecha esta beunisima promoción🚨🚨🚨 Y no olviden seguirme en todas mis redes como caminando con el wero: Facebook: https://www.facebook.com/caminandoconelwero?mibextid=LQQJ4d Instagram: https://instagram.com/caminando_con_el_wero?igshid=MjEwN2IyYWYwYw== Tiktok: https://www.tiktok.com/@caminandoconelwero?_t=8dfjJX5p5ny&_r=1 YouTube: https://youtube.com/@caminandoconelwero #caminandoconelwero

Turismo 7 Tips para que puedas visitar los parques IRTRA en Guatemala