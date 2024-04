7 Tips para que puedas visitar los parques IRTRA en Guatemala

Si tienes planeado visitar Guatemala, estos parques te dejaran momentos inolvidables y qué mejor que recorrerlos en familia o con tu pareja. En tu próxima aventura a los parques IRTRA en Guatemala, prepárate para disfrutar al máximo siguiendo estos siete consejos:

Parques IRTRA de diversión de Guatemala / Foto: Captura Tiktok / @maymelgars

1. Entrada sin costo con pasaporte:

¿Sabías que llevando tu pasaporte contigo, la entrada al parque es gratuita? Solo necesitas pasar por migración para sellar tu entrada y salida del país.

2. Documentos necesarios para niños:

Si planeas llevar niños contigo, asegúrate de llevar tu INE como adulto y el acta de nacimiento de los niños para facilitar el proceso de entrada.

3. Precio de entrada:

El costo del pase local es de $100 pesos mexicanos, lo que equivale a $40 quetzales. ¡Planifica tu presupuesto con anticipación!

#tuxtlagutierrez #Chiapas #Guatemala #ParqueDeDiversiones #Viaje #ViajeFamiliar #ViajeEnFamlia #ViajeConNiños #CapCut ♬ sonido original - May Melgar @maymelgars Primero una disculpa por mi voz estoy enferma 🤧, Xetulul es uno de los distintos parques con los que cuenta IRTRA, dentro de esta misma ubicacion hay otro que se llama XOCOMIL y es acuatico, con esta visita es la segunda vez que vengo, ahorita el calor esta full pero en diciembre hay frío, asi que depende la temprada que te guste puedes venir, Desde la frontera de Tapachula al parque son aproximada 3 horas de viaje asi que hay que administar el tiempo para poder disfrutar del viaje ✨ Dentro del parque puedes rentar carreolas como la que se ve en el video y sillas con ruedas para los adultos mayores por 20 quetzalez y 20 de deposito. Mi super recomendación es que la entrada la paguen con tarjeta de debito/credito visa o mastercard ya que el cambio es mucho mejor pero hay que llevar efectivo por cualquier cosa, tambien lleven 3 mudadas de ropa, zapatos comodos y de agua por persona porque si o si se van a mojar ✨ por ultimo no se pierdan algun show de teatro son muy buenos y llevar a los niños a la plaza de la fantasia 🩷 si te gusta los videos que subo por favor regalame un like y un comentario besos 💋 #Tapchula

4. Transporte conveniente:

Considera rentar un transporte para llegar al parque. La opción de transporte Xetulul ofrece tarifas accesibles para niños, adultos y opciones de brazaletes para juegos ilimitados.

Lee también: 7 cosas que puedes hacer en Semana Santa con bajo presupuesto

5. Explora el parque temático Xetulul:

Una vez dentro del parque, no te pierdas la oportunidad de explorar las nueve plazas llenas de actividades para todas las edades, desde los más pequeños hasta los adultos.

Doble Vía 5 taquerías populares en Tuxtla Gutiérrez

6. Cambio de moneda:

Es recomendable cambiar una cantidad adecuada de pesos a quetzales antes de tu visita, ya que dentro del parque encontrarás diversas opciones para comprar y disfrutar.

7. Horario de apertura y tiempo de viaje:

Ten en cuenta que el parque abre sus puertas desde las 10 de la mañana. Considera salir temprano desde casa, ya que el trayecto puede llevar aproximadamente 3 horas.





Con estos consejos en mente, estás listo para disfrutar de una experiencia inolvidable en los parques Arter de Guatemala. ¡Prepara tu itinerario y disfruta al máximo!