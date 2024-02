Preocupación en Sector Restaurantero de Chiapas por la alta percepción de inseguridad

México ¿Festivo o laborable? Dudas en torno al Día de la Bandera en México

Chiapas alcanza un 70 por ciento de la percepción de la inseguridad, y eso hace que la gente no asista a los restaurantes, aunque las autoridades reporten que la entidad ocupe los primeros lugares en materia de seguridad en el país, han habido algunos eventos delictivos que hace que incremente esa percepción de la sociedad que se siente insegura, dijo el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentos (CANIRAC), Guillermo Acero Bustamante.

En el país Tlaxcala ocupa el primer lugar en seguridad, el segundo lugar es Yucatán, el tercero es Nayarit, el cuarto es Chiapas y el quinto Baja California Sur, sin embargo la gente cree que vive en un estado muy inseguro, no solo no asiste a los restaurantes sino que tampoco asiste a otros eventos después de la tarde noche, añadió el dirigente empresarial.

Los problemas de inseguridad en los municipios de la Sierra y Frontera de Chiapas, así como en algunos municipios de la región Altos y Norte del Estado hace que incremente la percepción de la inseguridad en más del 70 por ciento de la sociedad, bajar esa percepción depende las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, expuso en entrevista el empresario.

De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chiapas es de los estados más seguros pero la percepción no es la misma, la población percibe un estado que no es seguro, inhibe la presencia de comensales en los negocios, sobre todo en las áreas turísticas, San Cristóbal de Las Casas en particular que es un gran referente del turismo el reporte que tenemos es que diciembre cerraron del 2023 con un 40 por ciento menos de ingresos en comparación con el 2022.

Este decremento en las ventas no solo se ha generado en ese destino por el incremento de los precios de los insumos alimentarios, una de las causas es la percepción de la inseguridad, es de las ciudades que más percibió la falta de comensales, pero Tuxtla Gutiérrez cerró el 2023 un 20 por ciento menos que diciembre del 2022 por la percepción de la inseguridad.

De acuerdo con el economista este escenario es preocupante, así lo hemos analizado en el sector en el chat y en la reciente asamblea, hay que estar en constante comunicación con las autoridades estatales y municipales, que aunque hemos recibido buena atención de su parte la gente percibe mucha inseguridad, revertirlo requiere de más actividades de promoción y mucha más presencia de las fuerzas de seguridad en las ciudades y en los destinos o rutas turísticas.

Guillermo Acero Bustamante, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentos

En una reciente asamblea en Querétaro pude constatar que en las plazas hay presencia permanente de las policías, hay patrullas, están alertas, es común encontrar un vehículo blindado tipo tanqueta en las plazas, hay mucha presencia policiaca y difícilmente van a contener delitos, se inhibe a la delincuencia, y lo requerimos en muchas ciudades de Chiapas, lo requerimos en la plaza central de la capital, reiteró Acero Bustamante.

En los lugares más concurridos debería haber más presencia policiaca, por eso da buenos resultados en otros estados y es lo que necesitamos en Chiapas, que haya presencia policiaca en la plaza de la capital, de San Cristóbal de Las Casas, y otras ciudades para que inhiba a la delincuencia, así el visitante se va a sentir seguro y los delincuentes no van a cometer delitos, en los demás destinos y rutas hay que hacer lo mismo, en las carreteras, en los lugares turísticos, la principal linea estratégica para la economía es el turismo y hay que blindarlo con la seguridad, con el mantenimiento de los atractivos para proteger a los visitantes nacionales y extranjeros.

El tema está en la Mesa de Seguridad a nivel federal y estatal y se tiene que rediseñar las estrategias para hacer un impacto mucho mayor en la percepción de la seguridad, esperamos que baje la delincuencia en la Sierra y Frontera, afortunadamente no ha habido cierre de empresas, no ha habido despido de personal, seguimos sin bajar salarios, hay recontratación de personal, tiene que haber un fortalecimiento del sector empresarial, necesitamos facilidades para la apertura de nuevos negocios, se necesita más apoyos al emprendimiento que no existe en el estado, necesitamos una red de incubadoras, apuntó Guillermo Acero.

No son las condiciones en las que deberíamos estar, hay eventos de inseguridad y necesitamos mayor seguridad, porque el 2023 pensamos en que cerraríamos arriba 10 por ciento en comparación con el 2022 pero nos afectó el incremento de los precios de los insumos, durante el 2023 hubo dos veces incremento en precios de las cartas y está por realizarse otros ajustes, queremos seguir con los negocios y no generar más desempleo de lo que ya existe, apuntó.

