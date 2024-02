¿En qué condiciones se encuentra la Prepa 1 de Tuxtla?

Local Yuridia llega a Tuxtla con tour "Pa’ luego es tarde"

Docentes de la delegación D-II-7 de la Escuela Preparatoria Número 1 del Estado en la colonia Las Palmas de Tuxtla Gutiérrez, trabajan bajo protesta por las decisiones unilaterales que presuntamente ejerció el director del plantel, Carlos de Jesús Trujillo Quintero, para la construcción de los nuevos baños en el estacionamiento, protesta a la que también se sumó la de padres de familia que respaldan a los docentes y exigen rendición de cuentas al titular de la dirección.

El abogado Luis Miguel Ochoa Morales, padre de familia de la institución, cuenta que la institución recibe el promedio la cantidad de 3 millones 900 mil pesos por concepto de inscripción del ciclo escolar, esa fue la suma recaudada en el 2022-2023 y en este ciclo 2023-2024 es la misma cantidad en promedio que ha ingresado y no hay rendición de cuentas del director Carlos de Jesús Trujillo Quintero.

Han turnado documentos a la Secretaría de la Función Pública, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Confusión de Educación y Cultura del Congreso del Estado y a Palacio de Gobierno para demandar la intervención a efecto de transparentar los ingresos ante la negativa de Trujillo Quintero de dar explicación del destino de los recursos públicos.

En la relación con la construcción de nuevos baños en el estacionamiento de la escuela por parte del director, el personal docente y padres de familia propusieron otro sitio que no afecte la imagen del plantel, además de solicitar un proyecto arquitectónico y su costo del mismo, lo que no ha ocurrido y ha generalizado la molestia de padres y docentes.

La escuela debe recibir recursos públicos de los programas La Escuela es Nuestra, Programa Nacional de Escuelas e Instituto de Infraestructura Física Educativa, pero no hay montos, no rendicion de cuentas, además de la renta del campo de fútbol como estacionamiento público, así como las casetas al interior de ventas de golosinas y la renta del auditorio, por los que se debe alcanzar un buen ingreso pero no hay rendición de cuentas, precisa Ochoa Morales.

No obstante, la escuela carece de equipo de cómputo adecuado, el que tiene no está en uso, ni responde a la capacidad y necesidades de la población escolar de más de mil alumnos del turno matutino, no cuentan con ventilador o aire acondicionado las aulas, además de que el mobiliario carece de calidad y módulos de baños dignos.

Lamentablemente el supuesto comité de padres de familia ni defiende los derechos de los papás, solo los intereses del director, que es quien lo sostiene en el cargo a pesar de la protesta en contra de esta representación por parte de la mayoría de los padres de familia de la escuela.

