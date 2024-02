Incertidumbre y omisión: demolición del parque Bicentenario en Tuxtla

¿Cuál es la temperatura más alta registrada en Chiapas?

En proceso de demolición el Parque bicentenario en Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, la Secretaría de Obras Públicas del ayuntamiento de la capital dice que no es su responsabilidad, sino de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado, aunque esta tampoco proporcionó información sobre el proyecto a desarrollar, no hay explicación en qué consiste el tipo de obras, en qué se basa la remodelación, su costo y tiempo de entrega, lo que prevalece es la omisión por parte de las autoridades en relación con este proceso en marcha.

En un recorrido realizado por el parque público cercado por lámina desde la avenida central, trece poniente, primera sur y alrededores del Parque de la Juventud, así como la catorce poniente, doce poniente, primera sur y segunda sur, solo constatamos la presencia de unos cuantos trabajadores, solo maquinistas, nos negaron el acceso, aunque pudimos ingresar por una puerta abierta a la altura del Monumento a la Bandera.

Dios máquinas se encuentran demoliendo lo que fue el restaurante Las Pampas, su especialidad eran las carnes asadas, una máquina se encuentra en lo que fue el techo del negocio para demoler el edificio, una más se encuentra en la parte de abajo para separar le herrería del escombro, no dan opinión sobre lo que hacen, ya han avanzado en la destrucción de lo que fue el restaurante y a la vez, techo del estacionamiento público que se encuentra cerrado.

En lo que fue jardinería o áreas verdes, también ya ha realizado excavaciones maquinaria pesada, se ha levantado concreto del parque, pero no hay explicación sobre lo que sería la remodelación, tipo de obra a realizar, además, la fuente en cascada que existía en la márgen izquierda de las gradas hacia el Parque de la Juventud también será destruida, al pie de las gradas ya se ha levantado la palabra Tuxtla Gutiérrez, donde muchos se tomaron fotografías.

En lo que fueron las áreas y en medio de estás las casetas de ventas de golosinas ya no existen, máquinas han realizado una destrucción de esos espacios, ero nadie informa, nadie explica, ya no quedan casetas que se ubican en el parque, las áreas destinadas a los juegos infantiles tampoco quedan, está en proceso de levantamiento todo, y los trabajadores impiden que la gente se acerque a ese sitio, le impiden el acceso, un trabajar nos seguía mientras se realizaba el levantamiento de imágenes y videos, pero el pueblo de Tuxtla Gutiérrez no saben en qué se invertirá el presupuesto público producto de sus impuestos.

Según el ayuntamiento de la capital de Chiapas, es la Secretaría de Obras Públicas la responsable de la remodelación del Parque Morelos o Parque Bicentenario que se inauguró en la recta final del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y Juan José Sabines Guerrero, la destrucción de lo que queda de la plaza llega a los pies de las gradas del Monumento a la Bandera en la colonia La Lomita en el poniente de Tuxtla Gutiérrez.

