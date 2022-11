Protestan familiares de Diana, piden a las autoridades se agilice la investigación

Familiares y amigos de Diana del Carmen Jiménez Jiménez, joven de 16 años de edad que desapareció el pasado 9 de noviembre, salieron este domingo a las calles de Tuxtla Gutiérrez para exigir a las autoridades se de con el paradero.

Isabel Aguilar Castro, tía de Diana explicó que el miércoles 9 de noviembre salió de su domicilio ubicado en la colonia Bienestar Social, al oriente de la capital chiapaneca, con rumbo a la Escuela Preparatoria número 1 del Estado y ya no regresó.

“Es buena niña, la verdad es que no tenemos mala expresión de ella, siempre hemos sabido que la niña es humilde, es quieta, ella no sale… es muy sorpresa o, porque la verdad no tiene ni novio”

Juan Antonio Aguilar Jiménez, hermano de Diana, dijo que ella salió aproximadamente a las 7:30 de la mañana el día 9 de noviembre, debajo de su playera de la escuela llevaba una playera naranja y le comentó que saldría temprano alrededor de las 13:20 horas, por las prisas olvidó el celular y después ya no supo nada de ella.

“Lo único que pido es que las autoridades sigan con la investigación y la verdad ya pasó mucho tiempo y quiero saber de mi hermana, quiero información porque es angustiante, no sabes nada, por lo menos algo muy mínimo quiero saber”.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, señaló mediante un comunicado que intensifica las acciones de búsqueda y localización para dar con el paradero de la joven Diana del Carmen "N" de 16 años de edad, reportada como persona No Localizada desde el pasado 09 de noviembre del presente año en Tuxtla Gutiérrez.

Ante las manifestaciones de familiares y amigos este domingo la FGE señala que; desde el momento de la denuncia, personal de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares a ha realizado acciones apegadas al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tales como la revisión de grabaciones de cámaras de videovigilancia, entrevistas con docentes y el director de la escuela de la menor así como con algunos jóvenes y de igual forma, se realizan recorridos y brigadas de búsqueda, además la difusión de la ficha de alertamiento "Protocolo Alba" ,así como la solicitud de colaboración a todas las instituciones para la incorporación a la búsqueda de la menor.