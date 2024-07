PT Confirma Participación en Elecciones Extraordinarias de Chiapas

El Partido del Trabajo (PT) ha confirmado su participación en las elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo en los municipios de Chicomuselo y Pantelhó, donde el 2 de junio no se realizó la jornada electoral, así como en Capitán Luis Ángel Vidal, donde la votación se efectuó pero, debido a hechos de violencia, no hubo condiciones para que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) realizará el cómputo municipal, resultando en la nulidad de los comicios por parte del Tribunal Electoral del Estado. Así lo confirmó el Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT, Abundio Peregrino García.

En Chicomuselo, el candidato del PT será el actual presidente municipal con licencia, Jorge Martín Sepúlveda Morales, quien ya encabezaba la planilla para las elecciones del 2 de junio que no se llevaron a cabo por falta de garantías. En Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal, aún no se ha definido si habrá coaliciones entre los partidos, pero hasta el momento el PT tiene como candidata en Capitán Luis Ángel Vidal a Marilú Gómez García. En Pantelhó, el partido no postuló candidato previamente.

En una entrevista, Peregrino García reconoció que el proceso electoral extraordinario es corto, comenzando el 13 de julio y con los comicios programados para el 25 de agosto. A pesar de que el proceso electoral ordinario tras las elecciones del 2 de junio sigue en la etapa de impugnación, afirmó que el PT está listo para construir acuerdos con otros partidos para la postulación de candidatos.

Presidente estatal del Partido del Trabajo, Abundio Peregrino García / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

El Instituto Nacional Electoral (INE), junto con el IEPC, será responsable de la instalación de casillas, y se espera que el gobierno del estado garantice la seguridad durante el proceso electoral extraordinario. Aunque no se ha discutido una posible coalición con Morena y el Partido Verde Ecologista de México, el PT está considerando la participación de otros partidos que no alcanzaron el 3% de la votación en las elecciones del 2 de junio pero que aún mantienen su registro.

El objetivo es que el 1 de octubre tomen posesión 123 presidentes y presidentas municipales electos por voto popular, en lugar de nombrar concejos municipales desde el Congreso del Estado. Hasta que no concluya el proceso electoral ordinario, los partidos que no alcanzaron el porcentaje mínimo de votos siguen teniendo derecho a participar.

Listo el IEPC para las elecciones locales extraordinarias por mandato del Congreso del Estado, dice la consejera María Magdalena Vila Domínguez / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Peregrino García enfatizó que el éxito de las elecciones depende de las condiciones de seguridad y expresó su esperanza de que las fuerzas federales, como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, estén presentes para garantizar un proceso electoral pacífico y ordenado. Hizo un llamado a todos los partidos políticos a participar con civilidad y permitir que el electorado decida en las urnas el 25 de agosto.

Por su parte, el diputado federal del PT y Comisionado Político Nacional en Chiapas, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, expresó vía telefónica su confianza en que las elecciones contribuirán a la civilidad, paz y estabilidad en los municipios involucrados, y aseguró que su partido está comprometido con el proceso democrático y con la voluntad de los ciudadanos.

