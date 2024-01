EZLN, 30 años de mujeres que desafían los roles de género

En el corazón de la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), las mujeres han emergido como pilares fundamentales, desafiando convenciones y dejando una marca indeleble en la configuración del movimiento desde su levantamiento en 1994. La participación activa de las mujeres en todas las facetas del EZLN ha sido un catalizador para la transformación social y la búsqueda incansable de justicia.

La antropóloga, Aída Hernández Castillo, profesora-investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social desde 1988, destaca la singularidad del EZLN al incluir demandas de género en su plataforma de lucha mediante la Ley Revolucionaria de Mujeres. Esta inclusión contrasta con otras experiencias revolucionarias en América Latina y demuestra el compromiso del EZLN con la igualdad de género desde sus cimientos.

Te puede interesar: 30 años del levantamiento armado: EZLN inicia celebraciones en Ocosingo





Las mujeres zapatistas no solo desafían los roles de género tradicionales, sino que también lideran y participan activamente en diversas áreas del movimiento. Desde acciones militares hasta la toma de decisiones estratégicas, las mujeres zapatistas demuestran una determinación inquebrantable por la igualdad y la justicia.

A diferencia de las normas sociales predominantes, las zapatistas participan en acciones armadas al mismo nivel que sus compañeros varones. Su papel fundamental en la defensa de las comunidades zapatistas desafía las expectativas de género arraigadas en la sociedad mexicana, destacando el compromiso del EZLN con la equidad de género incluso en la participación armada.





Mujer zapatista a bordo del navío La Montaña, en el que viajó a Europa con la delegación marítima Escuadrón 421 del EZLN/Foto: Isabel Mateos Hinojosa | Cuartoscuro





La contribución de las mujeres en la toma de decisiones estratégicas se refleja en instancias como las Juntas de Buen Gobierno (JBG), formadas por representantes rotativos de los Municipios Autónomos Zapatistas. A pesar de ser inicialmente minoría, para 2004, las mujeres formaban un tercio de las fuerzas zapatistas armadas y el 50% de las "bases de apoyo".

Las mujeres zapatistas se dividen en dos grupos:





Las militares, integrantes de la estructura armada del EZLN, y las bases de apoyo que desempeñan roles esenciales, como alimentar a los integrantes de la estructura militar.

El testimonio valiente de la Mayor Ana María, revela la determinación de aquellas que, desde una edad temprana, han decidido unirse al movimiento, a menudo sin informar a sus propias familias:



"Al EZLN llegué desde muy jovencita, tenía 14 años cuando entré a la lucha. Al principio éramos solo dos mujeres de las 8 o 10 personas que hace años empezamos el movimiento. Muchas de las mujeres que han entrado al EZLN han llegado sin avisar a sus familias. Yo cuando salí de mi casa y me enteré de que existía una organización armada, me decidí y me dije ¡yo también voy a tomar las armas!, porque uno de mis hermanos ya estaba; pero mis papás, la mayoría de mi familia no sabía nada. Entonces salí huyendo de mi casa y fui a buscar a mis compañeros para poder integrarme también y pasé muchos años aprendiendo y participando en esto sin que mi familia se diera cuenta. Esto ha pasado en muchos lugares, en muchas familias. Allí, mi hermano y yo aprendimos las primeras letras y hablar la castilla. Después nos enseñaron tácticas de combate y política para poder hablar con el pueblo y explicarle nuestra causa. Pedimos tierra y el gobierno no la daba, entonces empezaron las tomas y la respuesta era la represión".





Hay mujeres zapatistas que desempeñan roles esenciales, como alimentar a los integrantes de la estructura militar/Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas





En la gestión del EZLN, las mujeres han desempeñado roles clave en la formulación de políticas y la administración de las comunidades autónomas zapatistas, promoviendo un enfoque más inclusivo y equitativo.

¡Da clic aquí para unirte al canal de WhatsApp del Diario del Sur! No te pierdas de la información más importante

Al desafiar activamente las normas tradicionales de género, el EZLN ha construido un movimiento que abraza la diversidad y desafía las injusticias arraigadas en la sociedad mexicana. Las mujeres zapatistas, con su valentía y determinación, han contribuido a la creación de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva.